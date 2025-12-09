Εγκαίνια για το Snappi Hub στην Αθήνα

Στο Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες μέχρι διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας.

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εγκαινιάζει σήμερα το Snappi Hub, τον μοναδικό φυσικό χώρο της Snappi στην οδό Κοραή 5, στην καρδιά της Αθήνας.

Το Snappi Hub είναι το πρώτο φυσικό σημείο μιας neobank. Είναι ένας χώρος όπου η αισιοδοξία, η ανθρώπινες αξίες και η δια βίου μάθηση συναντιόνται για να επαναπροσδιορίσουν την χρηματοοικονομική ευημερία.

«Στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση και η ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Το Snappi Hub πρεσβεύει αυτήν την φιλοσοφία. Είναι η χειροπιαστή επέκταση της δέσμευσής μας για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με τον χρήστη στο επίκεντρο.

Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας», Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

«Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance” - εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο στο μυαλό τους για να το αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή», προσέθεσε ο Καθηγητής Νίκος Φίλιππας, Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στο Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες μέχρι διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης από την σχετική ιστοσελίδα.