Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε υβριδικές απειλές, λέει ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος των κρατών-μελών του, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος των κρατών-μελών του, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της συμμαχίας.

Οι υβριδικές απειλές αναφέρονται τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε μη στρατιωτικές τακτικές που έχουν σχεδιαστεί για να υπονομεύσουν την ασφάλεια ενός αντιπάλου και συνήθως περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορά βασικών υποδομών και χρήση drones ή άτακτων ένοπλων ομάδων.

«Οι υβριδικές απειλές αποτελούν ένα πραγματικό ζήτημα και πιστεύω ότι μπορούμε να αναμένουμε περισσότερα τέτοια περιστατικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο στρατιωτικό αρχηγείο της συμμαχίας έξω από τη βελγική πόλη Μονς, ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης.

Μιλώντας για πρόσφατα περιστατικά στην Ευρώπη, ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι ορισμένα ήταν απερίσκεπτα και άλλα σκόπιμα. Είπε ότι ήταν σημαντικό να πούμε ποιος βρισκόταν πίσω από τα υβριδικά περιστατικά και ότι η συμμαχία γνώριζε ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από ορισμένα από αυτά.

«Σκεφτόμαστε επίσης να είμαστε προληπτικοί... Αν η Ρωσία προσπαθεί να μας δημιουργήσει διλήμματα, τότε ίσως υπάρχουν τρόποι να τους δημιουργήσουμε διλήμματα», είπε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και «δεν υπάρχει τίποτα προσβλητικό σε αυτό».

Η Ρωσία αρνείται τακτικά τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τις δυτικές χώρες. Αρνείται επίσης οποιαδήποτε σχέδια επίθεσης στο ΝΑΤΟ, το οποίο παρέχει όπλα, πληροφορίες και άλλη βοήθεια στην Ουκρανία από την εισβολή της Μόσχας το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ