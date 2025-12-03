Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης για Τσίπρα: Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης για Τσίπρα: Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας
«Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των "παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης", των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας» έσπευσε να συμπληρώσει.

«Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το "rebranding" του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο», τόνισε στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

tags:
Παύλος Μαρινάκης
Αλέξης Τσίπρας
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider