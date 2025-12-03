Κέρδη για το πετρέλαιο στην σκιά των διαβουλεύσεων για ειρήνη στην Ουκρανία

Και τα δύο σημεία αναφοράς διολίσθησαν άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Κέρδη σημείωσε το πετρέλαιο την Τετάρτη, αφού οι συνομιλίες ΗΠΑ και η Ρωσία για ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που θα μπορούσε να χαλαρώσει τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Μόσχας «ναυάγησαν». Μάλιστα, τα κέρδη για τον «μαύρο χρυσό» θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα αλλά περιορίστηκαν από τους φόβους για υπερπροσφορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε 0,5%, στα 58,95 δολάρια ενώ το Brent κέρδισε 0,4% στα 62,67 δολάρια. Και τα δύο σημεία αναφοράς διολίσθησαν άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την EIA, την Τετάρτη, ενισχύοντας τους φόβους για υπερπροσφορά.

Μόσχα και Ουάσιγκτον δεν κατέληξαν σε συμβιβασμό μετά από πεντάωρη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και των κορυφαίων απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Οι αγορές πετρελαίου αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών για να δουν αν μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων κατά ρωσικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο, προωθώντας προτάσεις που γνωρίζουν ότι είναι «απολύτως απαράδεκτες» για τη Μόσχα. Οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας έχουν αναδείξει τις γεωπολιτικές ανησυχίες που προκύπτουν από τον πόλεμο.

Το Κίεβο χτύπησε επίσης δύο δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις και συμμετείχαν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα. Ο Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα κατά των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, αυξάνοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 574.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την EIA, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 821.000 βαρελιών. Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 4,52 εκατ. βαρέλια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 1,5 εκατ. βαρελιών.

Ταυτόχρονα, τα αποθέματα αποσταγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκαν κατά 2,1 εκατ. βαρέλια, υπερβαίνοντας επίσης τις προσδοκίες για αύξηση 0,7 εκατ. βαρελιών. Τα στοιχεία καθυστέρησαν και δεν δημοσιεύθηκαν στις 10:30 π.μ. ET (1530 GMT) όπως αναμενόταν, με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο να επικαλείται τεχνικές δυσκολίες.