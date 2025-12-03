Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

«Τρέχουν» οι επενδύσεις το 2025. «Ξεπουλάνε» τα σπίτια της «Little Athens», ανεβαίνει ο Riviera Tower. Η πρόοδος των έργων, οι προκλήσεις, τα malls.

«Σπάνε τα κοντέρ» οι εισροές στα ταμεία της Lamda Development από τις οικιστικές αναπτύξεις στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης – επένδυσης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Lamda Development, έως σήμερα (Δεκέμβριος 2025) το έργο του Ελληνικού έχει εξασφαλίσει έσοδα συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα των εξασφαλισμένων εσόδων, δηλαδή 1,77 δισ., προέρχεται από τις πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων (συνολική αξία συμβολαίων). Από το ποσό αυτό 0,95 δισ. έχουν εισπραχθεί με το αναμενόμενο υπόλοιπο στα 0,8 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει, με αυξημένο ρυθμό προχωρούν οι επενδύσεις στο project του Ελληνικού, πάνω από τα 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έργου, την ίδια στιγμή όπου οι συνολικές εισπράξεις, πωλήσεις οικιστικών, εκτάσεων και συμφωνίες με τρίτους επενδυτές για το 2025 αντιστοιχούν στο 1,6 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, προχωρούν οι εργασίες σε εμβληματικά projects. Βάσει, πάλι, τις ίδιας εταιρικής παρουσίασης, για παράδειγμα πραγματοποιούνται οι εργασίες σκυροδέτησης για τις βασικές κατασκευές του 31ου επιπέδου του Πύργου και τις πλάκες του 28ου επιπέδου, στο project Parki Rise είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης 4ου ορόφου, για την υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος (ανάδοχος ΑΒΑΞ) το 91% των εκσκαφών και το 83% των κατασκευών σκυροδέματος έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα κ.α..

Εισπράξεις ρεκόρ

Βάσει των σχετικών στοιχείων το 2023 οι συνολικές εισπράξεις από το Ελληνικό (κατοικίες και γη) είχαν διαμορφωθεί σε 0,5 δισ., το 2024 ανήλθαν (σωρευτικά) σε 1,1 δισ., ενώ η εκτίμηση για φέτος είναι ότι θα φτάσουν τα 1,6 δισ. ευρώ (επίσης σωρευτικά) με τα 0,5 δισ. να είναι οι εισπράξεις του 2025. Ειδικά για την εφετινή χρονιά οι εισπράξεις του 2025 αντιστοιχούν σε μισό δισ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν αυτές του πρώτου εξαμήνου.

Οι επενδύσεις (Capex) που έχει πραγματοποιήσει η Lamda από την αρχή του έργου έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν διαμορφωθεί σε 1,1 δισ. με τα 0,5 δισ. να αφορούν το 2025 (τα 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και τα υπόλοιπα εντός του τρέχοντος, β’ εξαμήνου). Μέχρι το τέλος του 2024 οι συνολικές δαπάνες για επενδύσεις από την αρχή του έργου έφταναν τα 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Lamda στις επενδυτικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές επενδύσεις υποδομών, τα κόστη κατασκευής κτιρίων, μελετών και τεχνικής διαχείρισης, ενώ δεν περιλαμβάνεται το κόστος των δύο εμπορικών κέντρων, του The Ellinikon Mall στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης (με έτος ολοκλήρωσης το 2028) και του Riviera Galleria (με χρόνο ολοκλήρωσης το 2026) στην περιοχή της μαρίνας.

Οι οικιστικές αναπτύξεις – «Ξεπουλάει» η γειτονιά «Little Athens»

Αναφορικά με οικιστικές αναπτύξεις έχει πουληθεί το σύνολο (315 κατοικίες) αυτών που κατασκευάζονται στην παραλιακή ζώνη του Ελληνικού (Riviera Tower, Cove Villas και Cove Residences) καθώς και το 93% της γειτονιάς Little Athens (559 κατοικίες). Η συνολική αξία των συμβολαίων από αυτές τις 874 οικιστικές μονάδες αντιστοιχεί σε 1,77 δισ. ευρώ, ενώ όπως έχει ανακοινώσει ήδη η διοίκηση, επιπλέον 450 περίπου οικιστικές μονάδες αναμένεται να βγουν στην αγορά έως και τους πρώτους μήνες του 2026.

Όπως επίσης επισημαίνεται η συγκριτική ανάλυση δείχνει ότι τα οικιστικά οικόπεδα εντός του Ελληνικού διαθέτουν σημαντική «κρυμμένη αξία». Με τιμή πώλησης στα 2.250 ευρώ/τ.μ. και κόστος περίπου 800 ευρώ/τ.μ., η δυνητική υπεραξία φτάνει τα 1.450 ευρώ/τ.μ., δηλαδή συνολικά 1,3 δισ. ευρώ. Εάν ενσωματωθεί στο τρέχον NAV (Net Asset Value — Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1,585 δις. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και ανά μετοχή 9,22 ευρώ) η θεωρητική αξία ανά μετοχή θα άγγιζε τα 16,7 ευρώ (χθες η τιμή της μετοχής της Lamda έκλεισε στα 7,03 ευρώ).

Η πρόοδος των έργων και οι προκλήσεις

Σχετικά με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στο Ελληνικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία όσο προχωρούν τα έργα της α’ φάσης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το Riviera Galleria (ο εμπορικός προορισμός στο παραλιακό μέτωπο) προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος.

Επίσης εντός χρονοδιαγράμματος και με επιταχυνόμενο ρυθμό κατασκευής προχωρούν οι εργασίες στην οικιστική γειτονιά του Little Athens, που αναμένεται να συνεισφέρει περισσότερο, όσο τα έργα εξελίσσονται, στην κερδοφορία του ομίλου. Σημαντική χαρακτηρίζεται η πρόοδος στην κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο έργο με τις πρώτες παραδόσεις εντός του 2026 (ανάδοχος AKTOR – ΜΕΤΚΑ).

Όπως ήδη σημειώσαμε, για τον Πύργο Κατοικιών με τα 173 σπίτια που ήταν και τα πρώτα που πουλήθηκαν μαζί με τα 27 οικόπεδα για την κατασκευή βιλών και τα χαμηλά συγκροτήματα των 115 κατοικιών (πωλήσεις στο 100%) πραγματοποιούνται οι εργασίες σκυροδέτησης για τις βασικές κατασκευές του 31ου επιπέδου του Πύργου και τις πλάκες του 28ου επιπέδου.

Επίσης, πέραν των έργων που αναφέραμε στην αρχή, για το «The Ellinikon Mall Underpass» (υπογειοποίηση στο εμπορικό κέντρο) καταγράφεται πρόοδος 100% των εκσκαφών και 80% των σκυροδεμάτων μέχρι σήμερα, σε γειτονιές της «Liitle Athens» είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης ανωδομής ή σκυροδέτησης, στην περιοχή Promenade Heights έχουμε σε κάποια οικόπεδα ολοκλήρωση σκυροδέτησης και σε άλλα ποσοστό σκυροδέτησης 90% κ.α..

Την ίδια στιγμή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά η εγχώρια αγορά κατασκευών και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού συνεχίζονται. «Οι κατασκευαστικές εργασίες του Πύργου Κατοικιών και των υποδομών του έργου αντιμετωπίζουν προκλήσεις και παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές, ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με στόχο την επιτάχυνση στο μέλλον», επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τη διοίκηση της Lamda.

Τα εμπορικά κέντρα του Ελληνικού

Ως προς τα εμπορικά κέντρα του ομίλου, με βάση τη σχετική παρουσίαση, η κατασκευή για το μεγαλύτερο mall της χώρας το «The Ellinikon Mall» (ανάδοχος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), με 350 καταστήματα, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028 ενώ ήδη έχουν υπάρξει προκαταρκτικές συμφωνίες για το 64% των χώρων.

Νωρίτερα, προς το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή για το υπό κατασκευή Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) με 100 καταστήματα και αρχικές συμφωνίες για το 78% επί της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας.