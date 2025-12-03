Σε νέο ιστορικό ρεκόρ ασήμι και χαλκός - Κέρδη για τον χρυσό

Σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών σκαρφάλωσε το ασήμι και ο χαλκός την Τετάρτη ενώ κέρδη σημείωσε και ο χρυσός.

Σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών σκαρφάλωσε το ασήμι και ο χαλκός την Τετάρτη ενώ κέρδη σημείωσε και ο χρυσός υποστηριζόμενος από τα αδύναμα στοιχεία για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, την επόμενη εβδομάδα.

Το ασήμι έμεινε σταθερό μετά από το ρεκόρ των 58,98 δολαρίων που σημείωσε ενδοσυνεδριακά. Το ασήμι έχει «εκτιναχθεί» 102% μέχρι στιγμής φέτος, λόγω των ανησυχιών για τη ρευστότητα της αγοράς μετά τις εκροές προς τις μετοχές των ΗΠΑ, την ένταξή του στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ και το διαρθρωτικό έλλειμμα προσφοράς.

Παράλληλα, οι τιμές του χαλκού έφτασαν επίσης σε ιστορικά υψηλά λόγω της αποδυνάμωσης του δολαρίου, των ανησυχιών για την προσφορά και της μειωμένης διαθεσιμότητας του μετάλλου στις αποθήκες που είναι εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,39% στα 4.237,20 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει στα 4.241,29 δολάρια. Τα futures του χρυσού για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν 0,3% στα 4.232,50 δολάρια. Η πλατίνα πρόσθεσε 0,9% στα 1.652,03 δολάρια την ουγγιά και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 0,4% στα 1.466,98 δολάρια.

Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 32.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης της ADP.

Το εργαλείο FedWatch της CME δείχνει πλέον 89% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες προβλέπουν επίσης μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα 9-10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές εξακολουθούν να περιμένουν τα καθυστερημένα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του Σεπτεμβρίου, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή.