Νέα κέρδη στη Wall Street - Τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων υπερακόντισαν τη Microsoft

Επιστροφή σε επίπεδα ρεκόρ για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Πιθανότητα 89% για ψαλίδι στα επιτόκια από Fed. Απώλειες 2,5% για Microsoft.

Διεύρυνε την άνοδό της η Wall Street την Τετάρτη, καθώς τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση από την ADP οδήγησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους ότι η Fed των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, υπερκερνώντας το «βαρίδι» της Microsoft. Ο Dow Jones κέρδισε 0,86% στις 47.882 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,30% στις 6.849 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,17% στις 23.454 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ADP, τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν 32.000 απολύσεις εργαζομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, με τις ΜμΕ να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες εργατικού δυναμικού, επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας. «Η αγορά εργασίας, αυτό είναι στο οποίο θα επικεντρωθεί ο κόσμος», τόνισε ο Σκοτ Γουέλς, επικεφαλής επενδύσεων της Certuity.

«Οι αριθμοί θα έρχονται και θα οδηγήσουν σε μείωση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε. Άλλωστε, οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα 89% για περικοπή στις 10 Δεκεμβρίου. Οι επενδυτές αναμένουν ότι ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων θα τονώσει την αύξηση των δανείων και θα δώσει μια ώθηση στην οικονομία των ΗΠΑ, η οποία δέχεται πιέσεις. «Η αγορά εξαρτάται από την Fed και επομένως αν δεν προβεί σε μείωση, δεν θα εξελιχθεί καλά», πρόσθεσε ο αναλυτής.

«Η αγορά αρχίζει να διαχωρίζει τους νικητές από τους ηττημένους. Όλοι επενδύουν ο ένας στον άλλον και η αγορά δεν έχει δει ακόμη τα αποτελέσματα. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας αγοράς που μετασχηματίζεται και ένα από τα πράγματα που δίνουμε προσοχή είναι το πόσο χρέος αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να χρηματοδοτήσουν τα κέντρα δεδομένων τους και ούτω καθεξής», συμπλήρωσε ο Γουέλς.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Microsoft απώλεσε 2,5% μετά την είδηση του The Information ότι θα μειώσει τις ποσοστώσεις πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τίτλος της ξεκόλλησε από τα χαμηλά της ημέρας, αφού η εταιρεία διέψευσε το ρεπορτάζ. Άλλα ονόματα που συνδέονται με το AI Trade όπως οι Nvidia και Broadcom, υποχώρησαν 1,04% και 0,25%. Στα «κόκκινα» και η Micron Technology με απώλειες 2,23%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Marvell Technology επιδόθηκε σε ράλι 7,94%, καθώς οι traders χαιρέτισαν το forecast της για την ανάπτυξη data centers. Στο ίδιο μήκος κύματος και η American Eagle Outfitters με άλμα 15,07%, αφότου έγινε η τελευταία εταιρεία λιανικής πώλησης που αναβάθμισε το guidance της για το σύνολο του 2025, διαμηνύοντας ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε δυναμικά.