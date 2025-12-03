Ρεκόρ γ' τρίμηνου για τη Saleforce με καθαρά κέρδη 2,09 δισ. δολάρια

Τα έσοδα άγγιξαν τα 10,26 δισ. δολάρια έναντι 10,27 δισ. δολαρίων των προβλέψεων, σημειώνοντας άλμα 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Ιστορικό υψηλό για γ' τρίμηνο πέτυχε η Salesforce, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street με την μετοχή να σημειώνει άνοδο 4,52% στις συναλλαγές μετά το «καμπανάκι» της Wall Street. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,25 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,86 δολάρια. Τα έσοδα άγγιξαν τα 10,26 δισ. δολάρια έναντι 10,27 δισ. δολαρίων των προβλέψεων, σημειώνοντας άλμα 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,09 δισ. δολάρια, ή 2,19 δολάρια ανά μετοχή, από 1,53 δισ. δολάρια, ή 1,58 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, ενισχυμένα από κέρδη 263 εκατ. δολαρίων από στρατηγικές επενδύσεις. Για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, η Salesforce προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,02 έως 3,04 δολαρίων, με έσοδα 11,13 δισ. δολαρίων έως 11,23 δισ. δολαρίων.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG αναμένουν 3,04 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 10,9 δισ. δολαρίων που ισοδυναμεί αύξηση εσόδων μεταξύ 11% και 12%. Η μετοχή της Salesforce έχει υποαποδώσει σημαντικά σε σχέση με τον Nasdaq φέτος, εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να αντικαταστήσει ορισμένες από τις δυνατότητες των προϊόντων της.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, o τίτλος της έχει υποχωρήσει κατά 29% το 2025, ενώ ο Nasdaq έχει κερδίσει περίπου 21%. Κατά τη διάρκεια του τρίτου οικονομικού τριμήνου, η Salesforce απέκτησε τις νεοσύστατες εταιρείες Regrello, της οποίας το ΑΙ λογισμικό εκτελεί εργασίες, και την Waii, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη κώδικα για την εκτέλεση ερωτημάτων σε δεδομένα με βάση λίγες λέξεις ανθρώπινης εισόδου.