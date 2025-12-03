Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Intralot: Απέκτησε 6,7 εκατ. μετοχές ο Soohyung Kim

Σε αγορά 6,7 εκατ. μετοχών της Intralot το πρώτο τριήμερο του Δεκεμβρίου προχώρησε ο Soohyung Kim.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η εταιρεία “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη α) την 1.12.2025 στην απόκτηση 3.000.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €3.040.197, β) την 2.12.2025 στην απόκτηση 1.800.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €1.869.562,80, και γ) την 3.12.2025 στην απόκτηση 1.900.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €1.972.205,70.

