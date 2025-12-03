Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ολυμπία Οδός: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτόματα διόδια

Η Πατρών - Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι έως Καμίνια (μήκους 10 χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα-Κυλλήνη (46,5χλμ.).

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών - Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

