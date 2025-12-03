Δήμας: Την Πέμπτη παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος

Ο κ. Δήμας τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος», όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στην εκπομπή του Ant1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου οδικού άξονα, καθώς «στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου».

Παράλληλα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε πως «ήδη υλοποιούμε αντίστοιχα έργα και στον ΒΟΑΚ και μέσα στο 2026 θα υπάρχουν άλλα 5 σημεία για μέτρα οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων θα είναι κολονάκια τα οποία θα εμποδίζουν ή θα διευκολύνουν την προσπέραση, οδοφωτισμός αλλά και δενδροκοπές, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση».

Για τον Ε-65 σημείωσε πως «είναι κομβικής σημασίας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το μεγαλύτερο του τμήμα, πάνω από το 86% και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία συνδέοντας Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία με Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο».

Ο κ. Δήμας τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι αναγκαία λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δεδομένου ότι περίπου το 80% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση.

Και τέλος σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης ο Υπουργός ανέφερε πως «στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το μετρό».