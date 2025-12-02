Μπρατάκος: Το Lean είναι κλειδί για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

Στόχος η ανάδειξη του Lean Manufacturing ως μια σύγχρονη και αποδοτική προσέγγιση και η παρουσίαση συγκεκριμένων και άμεσα εφαρμόσιμων πρακτικών λύσεων.

Ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση, με θέμα: «Από τη θεωρία στην πράξη: Εφαρμογή εργαλείων Lean για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», διοργάνωσε το ΕΒΕΑ, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του Lean Manufacturing ως μια σύγχρονη και αποδοτική προσέγγιση και η παρουσίαση συγκεκριμένων και άμεσα εφαρμόσιμων πρακτικών λύσεων που μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενες στην ανάγκη για λειτουργία με λιγότερους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο του Επιμελητηρίου στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. «Το ΕΒΕΑ βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και γι’ αυτό η σημερινή ημερίδα έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα», δήλωσε ο κ. Μπρατάκος. Αναφερόμενος στη φιλοσοφία του Lean Manufacturing, υπογράμμισε ότι «Το Lean δεν είναι απλώς ένα σύνολο τεχνικών. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και οργάνωσης, που βοηθά τις επιχειρήσεις να παράγουν μεγαλύτερη αξία με πιο έξυπνο, πιο γρήγορο και πιο οικονομικό τρόπο. Μιλάμε για πρακτικές που μειώνουν τα λάθη, βελτιώνουν την ποιότητα, επιταχύνουν τις διαδικασίες, απελευθερώνουν πόρους και δημιουργούν μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης. Αυτές οι αρχές δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες γραμμές παραγωγής. Ταιριάζουν απόλυτα και στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να οργανωθούν καλύτερα, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές». Ακόμη, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήμανε την αναγκαιότητα της μετάβασης, ειδικά για τις ΜμΕ, ώστε να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και τεχνολογικών αλλαγών. «Οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει Lean πρακτικές βλέπουν απτά αποτελέσματα. Μείωση σπατάλης έως και 30%, πολύ ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερο συντονισμό των ομάδων», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μπρατάκος, δεσμευόμενος για τη συνέχιση της πρακτικής στήριξης των επιχειρήσεων από το ΕΒΕΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ελευθέριος Κρητικός στην παρέμβασή του, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Ιωάννη Μπρατάκο και τον Πρόεδρο του Μεταποιητικού Τμήματος κ. Βασίλη Ανδρικόπουλο, υπογραμμίζοντας ότι αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκδηλώσεις του ΕΒΕΑ «ως -ο ίδιος- ενεργό μέλος της επιμελητηριακής οικογένειας και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ». Ο Γενικός Γραμματέας ανέδειξε τη μεθοδολογία Lean ως βασικό εργαλείο στο ευρύτερο οπλοστάσιο μεθόδων και πολιτικών που απαιτούνται για την ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας – έναν από τους κεντρικούς στόχους του νέου παραγωγικού μοντέλου που έχει εξαγγείλει και θέσει σε εφαρμογή ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος από τον Οκτώβριο του 2024. Τόνισε ότι η μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική και αποδοτική παραγωγική βάση προϋποθέτει τη συστηματική υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων βελτιστοποίησης διαδικασιών, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι «όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος στην πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά», επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει μια κουλτούρα παραγωγικότητας, ποιότητας και συνεχούς βελτίωσης στη βιομηχανία και στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΑ, κ. Βασίλης Ανδρικόπουλος, δήλωσε: «Σήμερα είχαμε τη χαρά να συντονίσουμε την πρώτη από μια σειρά θεματικών ενοτήτων που στοχεύουν στη συστηματική ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης. Η σημερινή ενότητα ήταν αφιερωμένη στο Lean Manufacturing, μια σύγχρονη φιλοσοφία και μεθοδολογία που αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το Lean Manufacturing δεν είναι απλώς ένα σύνολο εργαλείων, αλλά ένας τρόπος σκέψης που εστιάζει στην εξάλειψη της σπατάλης, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και τη δημιουργία αξίας. Η εφαρμογή του προσφέρει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη σε μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μεταποίησης απαιτεί διαρκή αναβάθμιση, τεχνογνωσία και προσαρμογή στις διεθνείς πρακτικές. Ως ΕΒΕΑ και ως Μεταποιητικό Τμήμα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε κρίσιμα θέματα εκσυγχρονισμού και να οργανώνουμε δράσεις που καλλιεργούν κουλτούρα βελτίωσης και προωθούν βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Με τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Το Lean Manufacturing είναι μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και σχέδιο να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πιο δυναμική, αποδοτική και καινοτόμο μεταποιητική Ελλάδα».

Η κα Ρόζα Κούρταλη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος ΕΒΕΑ, τόνισε ότι «η αντιστροφή της αποβιομηχάνισης απαιτεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας σε ορισμένους παράγοντες στρατηγικής σημασίας, όπως την ικανότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, το χαμηλό κόστος παραγωγής, τους μικρούς χρόνους παράδοσης και διεκπεραίωσης, την αύξηση της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών παραγωγή». Η Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing) είναι μια συστηματική προσέγγιση που δε σημαίνει απλώς «κόβω κόστη», αλλά αφαιρώ αυτό που δεν προσθέτει αξία, εστιάζοντας στη μείωση της σπατάλης (ελαττωματικά, υπερπαραγωγή, αναμονές, αποθέματα), στη συνεχή βελτίωση και στη βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπων και υλικών. Ως αποτέλεσμα, η υιοθέτηση του Lean οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας, μείωση χρόνων παράδοσης και κόστους, και βελτίωση της ποιότητας. Ειδικότερα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «η εφαρμογή των εργαλείων Lean μπορεί να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική απ' ό,τι στις μεγάλες εταιρείες, επειδή οι ΜμΕ είναι συχνά πιο ευέλικτες, έχουν λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια και η επικοινωνία είναι αμεσότερη», είπε η κα Κούρταλη.

Ακόμη, ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Παναγιώτης Μωραΐτης, CEO FRESH ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ - Lean Manufacturing & Continuous Improvement Advocate και ο κ. Λεωνίδας Αυγεράκης, CEO ELVIOMEX S.A..