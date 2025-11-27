Intralot: Στα 90,1 εκατ. τα AEBITDA στο εννεάμηνο - Πώς θα απαντήσει στην αύξηση φόρων στη Βρετανία

Η απόδοση του AEBITDA παρέμεινε ανθεκτική στα 90,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι.

Στα 242,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας κινήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (+0,3%), sύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η απόδοση του AEBITDA παρέμεινε ανθεκτική στα 90,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι (+2,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), με ισχυρό περιθώριο στο 37,2%.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ, με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα -3,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 86,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε 88,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2025.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 298,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος σημαντικά κατά 56,9 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,3x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα έσοδα διατηρήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παρότι οι περισσότερες βασικές περιοχές δραστηριοποίησης συνέχισαν να παρουσιάζουν οργανική ανάπτυξη, οι αρνητικές συναλλαγματικές μεταβολές επηρέασαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματά μας, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 242,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive έναντι 2,7 δισ. ευρώ, αποτελoύμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Bally’s, η pro-forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για την εννεάμηνη περίοδο δείχνει έσοδα 790 εκατ. και EBITDA 320 εκατ. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να παράγει περίπου 1,1 δισ. ευρώ έσοδα για το έτος 2025 και να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 39%.

Παράλληλα, στις 13 Νοεμβρίου 2025, η INTRALOT γνωστοποίησε την υπογραφή νέου 10ετούς συμβολαίου στις ΗΠΑ μέσω της Intralot, Inc. Η συμφωνία με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” επιβεβαιώνει μία στρατηγική συνεργασία που κρατάει από το 2009 και ανανεώνεται έως τις 15 Αυγούστου 2026.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η Ιntralot έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κύριο Soo Kim, για τη συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου.»

O CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της Ιntralot ως αυτόνομη εταιρεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Αντίστοιχα, η Bally’s International Interactive κινήθηκε εντός των προβλέψεων κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους 548 εκατ. ευρώ περίπου και ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο AEbitda 43% για το Γ’ τρίμηνο. Η εκτίμησή μας για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των 1,07 εκατ. ευρώ εσόδων και 435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Χθες, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

Σκοπεύουμε επίσης να επιτύχουμε αύξηση στο τζίρο με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ.

Τέτοιες αυξήσεις φόρων έχουν συμβεί περιοδικά στις αγορές μας και, ιστορικά, έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου αγοράς για εταιρείες όπως η Bally’s, που έχουν υψηλότερα περιθώρια από άλλους ανταγωνιστές.»