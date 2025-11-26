Η Apple αναμένεται να πουλήσει περισσότερα smartphone από τη Samsung για 1η φορά σε 14 χρόνια

Η Apple αναμένεται να πουλήσει περίπου 243 εκατομμύρια iPhone φέτος, έναντι 235 εκατομμυρίων της Samsung.

Η Apple αναμένεται να πουλήσει περισσότερα smartphone από τη Samsung το 2025, για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Apple αναμένεται να πουλήσει περίπου 243 εκατομμύρια iPhone φέτος, έναντι 235 εκατομμυρίων της Samsung. Η Apple αναμένεται να κατακτήσει μερίδιο 19,4% της παγκόσμιας αγοράς smartphone, ενώ η Samsung θα κατέχει μερίδιο 18,7%.

Οι πωλήσεις αναφέρονται στον αριθμό των συσκευών που οι προμηθευτές αποστέλλουν στα καταστήματα λιανικής πώλησης και δεν αντιστοιχούν άμεσα στις πωλήσεις. Ωστόσο, παρέχουν πληροφορίες για τη ζήτηση και τις προσδοκίες των πωλήσεων από τους κατασκευαστές smartphone.

Η επιτυχία της Apple οφείλεται στη νεότερη σειρά iPhone 17 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο και η οποία, σύμφωνα με την Counterpoint, είχε μια «εξαιρετική» περίοδο πωλήσεων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του iPhone Air, κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία ήταν 12% υψηλότερες από αυτές της σειράς iPhone 16, εξαιρουμένου του iPhone 16e, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών.

Στην Κίνα, μια κρίσιμη αγορά για την Apple, οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 κατά την ίδια περίοδο ήταν 18% υψηλότερες από αυτές του προκατόχου της.

«Πέρα από την εξαιρετικά θετική υποδοχή της σειράς iPhone 17 από την αγορά, ο βασικός παράγοντας πίσω από τις αναβαθμισμένες προοπτικές αποστολών έγκειται στον κύκλο αντικατάστασης που φτάνει στο σημείο καμπής του.

Οι καταναλωτές που αγόρασαν smartphone κατά τη διάρκεια της έκρηξης της Covid-19 εισέρχονται τώρα στη φάση αναβάθμισης», ανέφερε ο Γιανγκ Γουανγκ, ανώτερος αναλυτής της Counterpoint Research, στη σημείωσή του.

Η Samsung, στο μεταξύ, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην αγορά smartphone χαμηλού και μεσαίου επιπέδου από τους κινέζους ανταγωνιστές της, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα του νοτιοκορεατικού γίγαντα να ανακτήσει την πρώτη θέση, ανέφερε η Counterpoint.