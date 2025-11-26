Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί παγκοσμίως και στηρίζεται στους ανθρώπους της

«Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, παγκοσμίως. Ένα από τα ισχυρότερα ταξιδιωτικά brands τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη.

«Ο τουρισμός αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει, πρωταγωνιστεί παγκοσμίως και στηρίζεται στους ανθρώπους της. Το μέλλον θα το χτίσουμε μαζί, με σεβασμό, ισορροπία και όραμα. Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι δουλεύουμε μαζί, για τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας. Ιδιωτικό τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και εργαζόμενους. Και σας καλώ, να γράψουμε μαζί την επόμενη λαμπρή σελίδα του ελληνικού τουρισμού». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Ο Τουρισμός αλλάζει-Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα αλλά και εκπροσώπων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κυρία Κεφαλογιάννη ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός, με προσανατολισμό στη νέα εποχή ποιοτικής ανάπτυξής του, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία για το πρώτο εννεάμηνο του 2025 καταγράφονται έσοδα της τάξης των 20 δισ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

«Το 2024, επισκέφτηκαν τη χώρα μας πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, μαζί με τους επιβάτες κρουαζιέρας, οι εισπράξεις έφτασαν τα 21,6 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα απέδειξε για άλλη μια φορά, τη δυναμική της, που όμως δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα χρόνια της πανδημίας, ανέλαβε την ευθύνη και πέτυχε την επανεκκίνηση του τουρισμού» υπογράμμισε.

«Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια εποχή που ο ποιοτικός τουρισμός δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο ισχυρός αυτός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας να σημάνει ποιοτικότερη εξέλιξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και τοπικές κοινωνίες που αναπτύσσονται ισόρροπα και με τρόπο βιώσιμο, ως προορισμοί» υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού και συμπλήρωσε: «πάνω από όλα όμως η συλλογική αυτή επιτυχία, δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο. Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, επενδύουμε σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό ανταγωνιστικό και πραγματικά ανταποδοτικό τουρισμό που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή στόχος της εθνικής στρατηγικής ήταν η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας, 12 μήνες τον χρόνο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών, με γνώμονα τις ειδικές μορφές τουρισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ψηφιοποίηση της προβολής, και των εργαλείων διαμόρφωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας καθώς επίσης και την προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων.

«Σε επίπεδο νομοθέτησης, διαμορφώσαμε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις επενδύσεις με παρεμβάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, καθώς και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας. Εμπλουτίσαμε την τουριστική προσφορά, με τη θεσμοθέτηση νέων τουριστικών προϊόντων, ποιοτικής και ήπιας ανάπτυξης, όπως το glamping» ανέφερε η υπουργός και συμπλήρωσε: «Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μια συνεκτική στρατηγική πολιτική για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του ορεινού τουρισμού, προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση ενός νέου, υποχρεωτικού συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων, με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, θεσμοθετήθηκαν λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια ενώ ξεκίνησαν, από την 1η Οκτωβρίου, έλεγχοι τήρησης των προδιαγραφών αυτών, με πρόβλεψη προστίμων σε ευρήματα παραβάσεων».

Κρίσιμο βάρος πέφτει πλέον στην χωροταξία, σύμφωνα με την υπουργό. Στη βάση αυτή, μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης παραμένει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. «Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του σχεδίου της ΚΥΑ, συστηματοποιήθηκε η πληθώρα σχολίων, και πολλά από αυτά αποτυπώθηκαν στις διατάξεις της. Είμαστε τώρα στη φάση που το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε διαβούλευση τη μελέτη επιβάρυνσης των περιοχών Natura 2000. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα υπογραφεί η ΚΥΑ» υπογράμμισε η υπουργός.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε και στη σύσταση και λειτουργία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (των DMMOs) σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό που βασίζεται στη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα.

«Ο τουρισμός αλλάζει. Και η επόμενη μέρα δεν θα κερδηθεί από όσους έχουν περισσότερους επισκέπτες. Θα κερδηθεί από όσους έχουν πιο ανθεκτικούς προορισμούς. Γι' αυτό η κυβέρνηση επενδύει στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στην καλύτερη διαχείριση των συνεπειών από την κλιματική κρίση, Στις πολιτικές για την ενέργεια, στις επενδύσεις σε υποδομές, σε πόρους, σε μεταφορές, και φυσικά στον άνθρωπο» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πέτυχε μια υπέρβαση στον τομέα του τουρισμού με πάνω από 20 δισ. ευρώ σε έσοδα, περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας, σχεδόν 123 εκατ. διανυκτερεύσεις και συνολική συμβολή που ξεπερνά στο ΑΕΠ το 20%. «Εφέτος, όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε σε ένα ακόμα έτος ορόσημο. Αυτές όμως οι επιτυχίες δεν έρχονται τυχαία αλλά μέσα από καθημερινή δουλειά, από στοχευμένη στρατηγική της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισμού».

Στο πλαίσιο αυτό κινούνται οι πρωτοβουλίες στο υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα, όπως ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών, η έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ενίσχυση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα πρώτα αποτελέσματα για το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι ενθαρρυντικά. «Όμως πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι της φιλοξενίας που κάνουν τον επισκέπτη να νιώθει φιλοξενούμενος, όχι απλός πελάτης» τόνισε ο ίδιος.

Αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή εικόνα του τουρισμού που είναι εντυπωσιακή. Όπως εξήγησε, καταγράφονται 3 δισ. διανυκτερεύσεις το 2024 που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό και 780 εκατ. επισκέπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρονιά που πέρασε. Μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτιά η Ελλάδα βρίσκεται στους πέντε πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη, στους δέκα πιο αγαπημένους παγκόσμιους προορισμούς.

Ειδική αναφορά έκανε και στον ρόλο των μεταφορών στην τουριστική ανάπτυξη. «Οι βιώσιμες, αξιόπιστες σύγχρονες μετακινήσεις είναι ο βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού τουρισμού. Οι μεταφορές δεν είναι απλώς συγκοινωνία. Είναι ανάπτυξη, είναι δυνατότητες και ευκαιρίες, είναι ακόμα πιο δυνατός τουρισμός». Όπως ανέφερε στις αρχές του 2026 θα παρουσιαστεί η διαδικασία για την απλούστερη έκδοση εισιτηρίων διαφορετικών μέσων σε διαφορετικές χώρες με ένα ενιαίο σύστημα. «Στόχος μας είναι να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά όπως είναι η απλοποίηση στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ προετοιμάζουμε τη νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς» προσέθεσε ο ίδιος.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης, στη δημιουργία της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό που θα καθορίσει το ευρωπαϊκό τουριστικό μοντέλο για την επόμενη 10ετία. Έχει συμβάλλει αποφασιστικά η Ελλάδα σε αυτό, τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Το μέλλον θέλει σχέδιο, συνεργασία, όραμα. Η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό φιλοδοξεί να δώσει ένα πλαίσιο ανάπτυξης που θα είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ