Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Eurobank

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Index Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της Eurobank αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1071η/26.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την επέκταση της άδειας λειτουργίας ΑΕΔΟΕΕ του ν. 4209/2013 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (LEI: 213800YSZHWSCLXXRI37), με την προσθήκη επιπλέον στρατηγικών του Κανονισμού ΕΕ 231/2013.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (LEI: 2138005FNRAE83OSXP84) κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.