Διυπουργική σύσκεψη συντονισμού ενόψει της κακοκαιρίας Adel

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025.

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Διευκρινίζεται ότι αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Ηπείρου

Σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις της Ε.Μ.Υ. η Ήπειρος θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας και τα ακραία φαινόμενα από αύριο Πέμπτη μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι προβλέψεις αφορούν πολύ ισχυρές καταιγίδες, που κατά τόπους σε ορεινές περιοχές μπορούν να εκδηλωθούν και σήμερα από τις μεταμεσημβρινές ώρες.

Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε συνοπτικά σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζοντας στη συσσώρευση υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από την Εγνατία Οδό και στην περιοχή Γοργόμυλου- Κλεισούρας από την Ιόνια οδό.

Έχοντας υπόψη τις νεότερες προβλέψεις από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή - αυξημένη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων συνιστάται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό ενδεχόμενο κατολισθήσεων και καταπτώσεων σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Οσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ύπαιθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για τους ιδίους, τις επιχειρήσεις και τις μονάδες τους.