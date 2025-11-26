TP Greece Innovation Lounge: Ο χώρος όπου η τεχνολογία συναντά την ενσυναίσθηση

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα, η TP Greece αναδεικνύει το γεγονός ότι η πραγματική καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα, η TP Greece αναδεικνύει το γεγονός ότι η πραγματική καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους.

Η ουσία βρίσκεται εκεί όπου οι άνθρωποι και οι ιδέες συναντιούνται – και αυτή η συνύπαρξη παίρνει μορφή στο Innovation Lounge, ένα νέο, βιωματικό χώρο που αποτυπώνει τη μετάβαση της TP Greece από παραδοσιακό πάροχο υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε Digital Partner for High-Value Services.

Το νέο πρόσωπο της TP Greece

Μέλος του διεθνούς ομίλου TP, η TP Greece αποδεικνύει ότι η πραγματική καινοτομία δεν περιορίζεται σε αλγόριθμους και data· γεννιέται εκεί όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EI) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ουσιαστικές εμπειρίες.

Με περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους σε τέσσερα hubs στην Ελλάδα, που μιλούν 42 γλώσσες και προέρχονται από 110 εθνικότητες, η TP Greece εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές και συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Από ένα παραδοσιακό call center έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό ψηφιακό συνεργάτη που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις υψηλής αξίας — από το customer journey μέχρι προηγμένες business, digital και data services.

«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας», σημειώνει η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece. «Το Innovation Lounge εκφράζει αυτή την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη».

Ένα hub όπου η καινοτομία γίνεται εμπειρία

Το Innovation Lounge δεν είναι απλώς ένας νέος χώρος. Είναι ένα hub ιδεών και συνδημιουργίας, όπου πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece συναντιούνται για να εξερευνήσουν εφαρμογές AI, να σχεδιάσουν στρατηγικές αυτοματοποίησης και να αναπτύξουν από κοινού λύσεις με πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) συναντά τη συναισθηματική νοημοσύνη (EI) και μαζί μετατρέπουν την καινοτομία σε πρακτικές λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Όπως αναφέρει ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε πρακτικές εφαρμογές AI – από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης – πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους».

Το αποτύπωμα της YARD

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Innovation Lounge υπογράφει η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται σε βιωματικά έργα και storytelling μέσω χώρων.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», σημειώνουν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.

Η επόμενη μέρα της καινοτομίας

Η TP Greece έχει χτίσει τα θεμέλιά της στην καινοτομία, την τεχνολογία και την ανθρώπινη δύναμη. Το Innovation Lounge αποτελεί το χώρο όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός παίρνει τη μορφή συνεργασίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας.

Γιατί, τελικά, η τεχνολογία εξελίσσεται μόνο όταν εξελίσσονται και οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη TP Greece και το Innovation Lounge εδώ.