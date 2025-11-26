Συνεχίστηκε το ανοδικό σερί στο ΧΑ - Με αυξημένο τζίρο η διάσπαση των 2.100 μονάδων

Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι διαδοχικά ανοδικά κλεισίματα, σε μια συνεδρίαση με αυξημένο τζίρο 310 εκατ. ευρώ. Υπεραπόδοση στις τράπεζες, ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap οι Eurobank, ETE, Τρ. Πειραιώς και ΔΕΗ.

Με άξονα τις 2.100 μονάδες κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι τραπεζικές μετοχές, έχοντας υστερήσει το προηγούμενο διάστημα, πήραν εκ νέου τα «ηνία» της ανόδου.

Ξεχώρισε η κίνηση της Eurobank, όχι μόνο για την άνοδο 3,62% στα 3,52 ευρώ, αλλά και για τον τζίρο των 68,99 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 43,22 εκατ. ευρώ αφορούσαν δύο πακέτα για 6,13 εκατ. τεμάχια έκαστο, στην τιμή των 3,525 ευρώ.

Σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών η παρουσία «ισχυρών» χεριών ήταν αισθητή σήμερα, με την αξία 24 πακέτων, τα περισσότερα εκ των οποίων σε Eurobank και ΔΕΗ, να φτάνει τα 70,61 εκατ. ευρώ.

Τo top-5 στον FTSE Large Cap συμπλήρωσαν η ΕΤΕ με άνοδο 3,38% στα 13,60 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με άνοδο 2,31% στα 7,19 ευρώ, η ΔΕΗ με κέρδη 2,29% στα 17,90 ευρώ και η Motor Oil με άνοδο 1,75% στα 29 ευρώ. Σε ποσοστό άνω του 1% ενισχύθηκαν οι Τρ. Κύπρου (+1,50%), ΕΥΔΑΠ (+1,44%) και Τιτάν (+1,22%), και ακολούθησαν οι μετοχές των ΟΠΑΠ (+0,92%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,82%), Σαράντης (+0,48%) και Helleniq Energy (+0.12%). Αμετάβλητη στα 14,40 ευρώ ολοκλήρωσε η Aegean, όπως και η Jumbo στα 27,60 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν εκ νέου οι Viohalco και Cenergy με απώλειες 1,49% και 1,19% αντίστοιχα. Η Metlen υποχώρησε 0,94% στα 44,08 ευρώ, ενώ μικρότερες απώλειες σημείωσαν οι Aktor (-0,85%), ElvalHalcor (-0.6%), ΔΑΑ (-0,59%), Coca-Cola HBC (-0,32%), Lamda Development (-0,28%), ΟΤΕ (-0,17%) και Optima (-0,13%).

Πέρα από το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον σε δεικτοβαρείς τίτλους, που επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να κλείσει με άνοδο, παρά το γεγονός ότι η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,2, υποστηρικτικά λειτούργησε και η άνοδος στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Περί του 0,8% τα κέρδη σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι, με το διεθνές ενδιαφέρον να εστιάζει στο Ουκρανικό, στον νέο βρετανικό προϋπολογισμό και στις διακυμάνσεις των «μεγάλων» της τεχνητής νοημοσύνης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, κλείνοντας για μία ακόμα φορά στα υψηλά ημέρας, με άνοδο 0,94% στις 2.106,90 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου. Ξεκάθαρη η υπεραπόδοση του τραπεζικού δείκτη που έκλεισε στις 2.377,17 μονάδες με κέρδη 2,47%. Η σημερινή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδος για τον ΔΤΡ από τις 3 Οκτωβρίου.

Στο σύνολο του ταμπλό 56 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 65 που υποχώρησαν και 30 που έκλεισαν αμετάβλητες. Ο συνολικός τζίρος αυξημένος στα 310,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €70,61 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα κλείσουν νωρίτερα λόγω ημιαργίας, γεγονός που αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας και στο ΧΑ.

Μικτή εικόνα στον FTSE Mid Cap

Μικτή ήταν η εικόνα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου η ΕΧΑΕ βρέθηκε στην «κορυφή» των κερδών με άνοδο 3,29% στα 6,28 ευρώ και όγκο 220 χιλ. τεμαχίων. Ακολούθησε η ΚΡΙ-ΚΡΙ ενισχυμένη 2,21% στα 19,42 ευρώ και η Autohellas με κέρδη 1,605 στα 11,46 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Intralot με πτώση 17,27% στα 0,92 ευρώ και όγκο 33,6 εκατ. τεμαχίων. Αφορμή για τις πιέσεις στη μετοχή, οι προβλέψεις του νέου βρετανικού προϋπολογισμού για αύξηση της φορολόγησης στα τυχερά παιχνίδια. Πτωτικά κινήθηκε και η Intracom σε ποσοστό 5,81% στα 3,24 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι Ελλάκτωρ και Fourlis με απώλειες 2,29% και 2,285 αντίστοιχα.