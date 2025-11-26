Θεοδωρικάκος: Δημογραφική ανάκαμψη με επίκεντρο την περιφέρεια και νέο παραγωγικό πρότυπο

Την ανάγκη εθνικής συνεννόησης για μια ενιαία στρατηγική, όχι μόνο για την ανάσχεση της μείωσης του συνολικού πληθυσμού, αλλά και για την αναστροφή της ερήμωσης της περιφέρειας, ειδικά των παραμεθόριων περιοχών, επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ημερίδα «Το Δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, Οικονομία, Σύγχρονος Τρόπος Ζωής» στο Ζάππειο.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η συνεχής φυγή από την επαρχία προς την Αττική δεν είναι βιώσιμη ούτε για την περιφέρεια ούτε για την Αθήνα, καθώς επιβαρύνει υπέρμετρα τις υποδομές και το κόστος ζωής, με τη στέγαση να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ειδικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ ετησίως -δηλαδή πάνω από μισό δισ. ευρώ στην τριετία- για παραμεθόριες και χαμηλού εισοδήματος περιοχές. Οι ενισχύσεις κατευθύνονται κυρίως σε παραγωγικές επενδύσεις, με έμφαση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, τομείς που ο υπουργός χαρακτήρισε «απαραίτητους για μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο τουρισμός παραμένει ισχυρός πυλώνας, με μεγάλες δυνατότητες συνεργειών στην αγροδιατροφή και τη μεταποίηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, κρίσιμο παράγοντα για την εξωστρέφεια της οικονομίας.

Πέρα από τις οικονομικές διαστάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος έθιξε και την αξιακή πλευρά του δημογραφικού ζητήματος, μιλώντας για την ανάγκη επανενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας. Επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στην οικονομική του διάσταση και σχολιάζοντας ευρήματα πρόσφατης δημοσκόπησης, ανέδειξε τη μεγάλη διαφορά στη στάση των νέων ανθρώπων απέναντι στη δημιουργία οικογένειας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία μίας νέας εκπαιδευτικού που επέλεξε συνειδητά να ζήσει και να εργαστεί σε ορεινό χωριό, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση της τοπικής ζωής και με αφορμή αυτή την περίπτωση, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ουσιαστική αναζωογόνηση της περιφέρειας απαιτεί όχι μόνο κρατικές πολιτικές, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας: «Αν το παλιό αφήγημα έλεγε, για να πετύχεις πρέπει να φύγεις από το χωριό και να πας στην Αθήνα, το νέο πρέπει να λέει, γύρισε στην επαρχία, εκεί μπορείς να χτίσεις μια ανθρώπινη και δημιουργική ζωή».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η περιφερειακή παραγωγική αποκέντρωση αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα για την Ελλάδα, όχι μόνο για λόγους ανάπτυξης αλλά και για τη θωράκιση των παραμεθόριων περιοχών σε ένα ασταθές γεωστρατηγικό περιβάλλον. «Η κατεύθυνση είναι σαφής και πρέπει να επιμείνουμε» σχολίασε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ