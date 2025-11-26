Η Porsche στηρίζει τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ

Προχώρησε στη δωρεά σύγχρονων εξοπλισμένων εργαλειοφόρων.

Ο Όμιλος Μοτοδυναμική, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και της συνεργασίας του με το Humanity Greece μέσω του προγράμματος «Εδώ για τις Κοινότητες», προχώρησε μέσω της Porsche, σε δωρεά τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων εργαλειοφόρων προς τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή στήριξη που παρέχει ο Όμιλος στην περιοχή από τις καταστροφές του «Daniel» και έπειτα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές τεχνικής εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων τεχνικών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η κυρία Μάιρα Πασσιά, Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & η κυρία Γεωργία Παράσχου, Ιδρύτρια της Humanity Greece.

Παράδοση στο Porsche Center Athens

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο Porsche Center Athens, με τη συμμετοχή σπουδαστών της ΕΠΑ.Σ. Λάρισας που ταξίδεψαν στην Αθήνα μαζί με τους καθηγητές τους, έπειτα από πρόσκληση της μάρκας. Τους υποδέχθηκε ο κύριος Βαγγέλης Πλυτάς, Business Development Manager της Porsche, o οποίος παρουσίασε στους μαθητές την ιστορία και την εξέλιξη της Porsche, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις service και φανοποιείου & προϊοντική παρουσίαση της ηλεκτρικής Porsche Taycan και των τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον της μάρκας.

Συνεχής επένδυση στη γνώση

Η δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων και τη δημιουργία πραγματικών επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους.

Στο πλαίσιο της συμβολής της Porsche που επενδύει διαχρονικά στην τεχνογνωσία και την καινοτομία, εντός του 2026 θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές εκδρομές, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση των σπουδαστών με σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και τεχνολογία αιχμής.