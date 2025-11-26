JP Morgan: «Βλέπει» τον S&P 500 να αγγίζει τις 7.500 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026

Η πρόβλεψη είναι κοντά στον μέσο στόχο για το τέλος του 2026, που είναι οι 7.490 μονάδες.

Ο S&P 500 αναμένεται να «κλείσει» το επόμενο έτος στις 7.500 μονάδες, με ώθηση από την ανθεκτική οικονομία των ΗΠΑ και τον «υπερκύκλο» που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Dubravko Lakos-Bujas, επικεφαλής της στρατηγικής παγκόσμιων αγορών της JP Morgan.

Όπως μεταδίδει το Reuters, εάν ο S&P 500 κλείσει το επόμενο έτος στις 7.500 μονάδες, αυτό θα σημαίνει κέρδη αυξημένα κατά 10,9% από το σημερινό επίπεδο.

Η πρόβλεψη είναι κοντά στον μέσο στόχο για το τέλος του 2026, που είναι οι 7.490 μονάδες, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Reuters μεταξύ στρατηγικών μετοχών.

Η πρόβλεψη της JP Morgan βασίζεται σε δύο ακόμη μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ακολουθούμενες από μια παρατεταμένη παύση.

Παρόλα αυτά, σημείωσαν ότι εάν η Fed χαλαρώσει την πολιτική της περισσότερο από αυτό, ο S&P 500 θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 8.000 μονάδες το 2026.

Ο Lakos-Bujas προβλέπει αύξηση των κερδών του S&P 500 κατά 13-15% για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια. Σύμφωνα με την LSEG, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των κερδών του S&P 500 κατά 14,3% σε ετήσια βάση το 2026.