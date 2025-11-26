Σε 892 ανέρχονται οι επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Στις 892 ανέρχεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ).

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη για την εγγραφή 13 επιλέον επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Σημειώνεται ότι με δεύτερη απόφαση του κ. Γαϊτάνη, που επίσης δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, απορρίφθηκαν 19 αιτήσεις εγγραφής επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι απορριφθείσες επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ