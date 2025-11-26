Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Σε 892 ανέρχονται οι επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε 892 ανέρχονται οι επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Στις 892 ανέρχεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ).

Στις 892 ανέρχεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ).

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη για την εγγραφή 13 επιλέον επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Σημειώνεται ότι με δεύτερη απόφαση του κ. Γαϊτάνη, που επίσης δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, απορρίφθηκαν 19 αιτήσεις εγγραφής επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι απορριφθείσες επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ)
Startup
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider