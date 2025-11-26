Alpha Bank: Στήριξη σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς με το Alpha Pre-Schooling Social Loan

Άμεση ρευστότητα με την προεξόφληση voucher και με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργικότητα των σταθμών.

Το πρώτο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.ΟΣ.Ι.Π.Σ.), εισήγαγε η Alpha Bank, με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Alpha Pre-Schooling Social Loan καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του κλάδου της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση ζητημάτων ρευστότητας σε αναμονή πληρωμών μέσω voucher από δημόσιους πόρους.

Το νέο προϊόν παρέχει άμεση ρευστότητα στους σταθμούς τη στιγμή που την χρειάζονται, μέσω προεξόφλησης των vouchers που τους έχουν εκχωρηθεί από τους γονείς–δικαιούχους. Με αυτόν τον τρόπο, οι σταθμοί εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται χωρίς αναμονή για κρατικές πληρωμές, καλύπτοντας, έτσι, το κενό ρευστότητας που δημιουργείται στις αρχές της σχολικής χρονιάς, χρονικό σημείο κατά το οποίο οι εν λόγω επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών τους εν όψει του σχολικού έτους.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 20.000 € έως 150.000 €, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του σταθμού, ενώ οι δικαιούχοι επωφελούνται από ευέλικτους όρους, προσαρμοσμένους στο μέγεθος και στη συναλλακτική δραστηριότητα τους, ώστε η χρηματοδότηση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ροές εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησής τους.

Κοινωνική προσφορά

Το Alpha Pre-Schooling Social Loan είναι μία πρωτοβουλία που στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα εξέλιξης των δομών προσχολικής εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του Πλαισίου ESG που έχει θέσει η τράπεζα, το πρόγραμμα αναμένεται να αφήσει ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, συνδέοντας τη χρηματοδότηση με το κοινωνικό όφελος.

Με τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας των σταθμών, το προϊόν ενισχύει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - εκπαιδευτικές δομές, στηρίζει την ισότητα ευκαιριών στην απασχόληση— ιδίως των γυναικών—στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. δίνοντας έμφαση στην στήριξη της οικογένειας, ως το βασικό πυλώνα της κοινωνίας.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, SB Financial Products and Group Sales Manager, δήλωσε: «Με το νέο καινοτόμο προϊόν Alpha Pre-Schooling Social Loan προσφέρουμε στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέλη της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ., την ρευστότητα που χρειάζονται ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται, με χαμηλά κόστη και ευέλικτο τρόπο αποπληρωμής, στηρίζοντας ταυτόχρονα το θεσμό της οικογένειας και την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία»

Ο Ελευθέριος Δημόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.ΟΣ.Ι.Π.Σ.), δήλωσε: «Η δημιουργία του Alpha Pre-Schooling Social Loan αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καρπό μιας στοχευμένης και άρτια συντονισμένης συνεργασίας με την Alpha Bank.

Πρόκειται για ουσιαστική και πολύτιμη στήριξη, η οποία προσφέρει τη ζητούμενη ευελιξία σε μια άκρως απαιτητική περίοδο. Η συμβολή της Alpha Bank υπήρξε ουσιώδης για τη διαμόρφωση ενός τραπεζικού μηχανισμού που ενισχύει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στηρίζει τη βιωσιμότητα αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεών μας. Στην Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. είμαστε πεπεισμένοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει καταλυτικά για τον κλάδο μας και προσβλέπουμε με αισιοδοξία στην επιτυχή εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού προϊόντος».