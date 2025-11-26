Wall Street: Θετικά πρόσημα την παραμονή του Thanksgiving

Οι δείκτες στοχεύουν σε τέταρτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση μία ημέρα πριν την αργία των «Ευχαριστιών» (Thanksgiving).

Τελευταία ενημέρωση 18:54

Με θετικά πρόσημα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street καθώς στοχεύουν στην τέταρτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση, μία ημέρα πριν την αργία των «Ευχαριστιών» (Thanksgiving).

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,88% στις 47.527 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται με άνοδο 0,91% στις 6.827 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει κέρδη 1% στις 23.1256 μονάδες με ώθηση από το +2% της Nvidia που ανακάμπτει από τις πρόσφατες απώλειες. Σε ανοδική πορεία βρίσκεται και η μετοχή της Microsoft με +1%.

Στα μάκρο της ημέρας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε χαμηλό επτά μηνών, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική καθώς τα αποτελέσματα των μαζικών απολύσεων που δρομολογούν η Amazon και η Verizon δεν έχουν γίνει ακόμα εμφανή. Ειδικότερα, για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου, οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 216.000 από την αναθεωρημένη μέτρηση για 222.000 αιτήσεις την ακριβώς προηγούμενη εβδομάδα.

Από την άλλη, η βιομηχανική πλευρά της οικονομίας δεν εμφανίζει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης, καθώς τα καθυστερημένα λόγω του shutdown στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά αυξήθηκαν μόλις 0,5% τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των συμβολαίων του στρατού για μαχητικά και άλλα αεροσκάφη. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τις παραγγελίες του Πενταγώνου, στην ουσία παρέμειναν στάσιμες. Σημειώνεται ότι τα διαρκή αγαθά είναι προϊόντα όπως αυτοκίνητα και υπολογιστές που προορίζονται να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δείκτες προέρχονται από μία συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε σε θετικό έδαφος έπειτα από έντονες διακυμάνσεις, ενώ ξεχώρισε η μετοχή της Alphabet που κατέγραψε νέο υψηλό έπειτα από αναφορές πως η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση ΑΙ τσιπ (TPU) της Google σε data centers της το 2027.

«Οι μετοχές προσπαθούν να ανακάμψουν από τις πτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγοραστές που εκμεταλλεύονται τις πτώσεις εξακολουθούν να είναι σε πλήρη εγρήγορση», δήλωσε ο Clark Bellin, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Bellwether Wealth.

Συνολικά, ο Νοέμβριος έχει «δοκιμάσει» τους δείκτες που μέχρι στιγμής καταγράφουν απώλειες σε μηνιαία βάση, λόγω των ανησυχιών που επικράτησαν για τις ανεβασμένες αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης που έβαλαν «φρένο» στην εκρηκτική άνοδο των αντίστοιχων μετοχών. Ο S&P 500 και ο Dow βρίσκονται περίπου -1% για τον μήνα, ενώ ο Nasdaq οδεύει προς απώλειες 3%.