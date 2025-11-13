Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Aegean: Προχώρησε στη αγορά 19 ιδίων ομολογιών αξίας 19.119,70 ευρώ

Μετά την παραπάνω αγορά η Εταιρεία κατέχει 19 ίδιες ομολογίες, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,010% του συνόλου των ομολογιών έκδοσής της.

Στην αγορά 19 ιδίων ομολογιών από το κοινό ομολογιακό δάνειο της 28/02/2019 προχώρησε η Aegean, με μέση τιμή κτήσης 100% και συνολική αξία συναλλαγής 19.119,70 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

