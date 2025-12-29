Ειδήσεις | Διεθνή

Τουρκία: Επικυρώθηκε συμφωνία με αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Τουρκία
Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Η Τουρκία επικύρωσε τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας», που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο σχετικός νόμος για την επικύρωση της συμφωνίας ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η επικυρωθείσα «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε Περιοχές εκτός Εθνικής Δικαιοδοσίας» βασίζεται και κάνει αναφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στην οποία η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τουρκία
ΟΗΕ
