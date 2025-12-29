Η ΔΥΠΑ με τη συνδρομή επιχειρήσεων στηρίζουν το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα

Η ΜΕΜΜΕ, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασύνδεση ανέργων με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και την προώθηση της απασχόλησης μέσω επιτυχημένων δράσεων όπως οι «Ημέρες Καριέρας», ενθαρρύνει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων πέρα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τις θερμές της ευχαριστίες προς τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της και συμμετέχουν ενεργά στις «Ημέρες Καριέρας», για την πολύτιμη συμβολή τους στην ενίσχυση του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος με αγαθά κατά την εορταστική περίοδο εξέφρασε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσω της Μονάδας Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Στη δράση κοινωνικής προσφοράς ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν οι επιχειρήσεις:

AGRINO Α.Ε. Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. – Βίκος INTERSPORT Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία της ΔΥΠΑ με τον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να έχει ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κοινωνικού συμβολισμού, όπως οι εορτές. Η ΔΥΠΑ ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΜΕΜΜΕ και συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, με την ευχή να συνεχιστούν και στο μέλλον αντίστοιχες πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς« τονίζεται.