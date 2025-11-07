Meta: Σχεδιάζει επενδύσεις 600 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη τριετία

Στην επένδυση 600 δισ. δολαρίων σε υποδομές και θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Meta Platforms.

Στην επένδυση 600 δισ. δολαρίων σε υποδομές και θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Meta Platforms, καθώς ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αγωνίζεται να κατασκευάσει υποδομές για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Meta έχει αυξήσει τις επενδύσεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την επίτευξη υπερ-νοημοσύνης, ενός θεωρητικού ορόσημου όπου οι μηχανές ξεπερνούν τους ανθρώπους.

Έχει δεσμευτεί να επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή αρκετών μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει μεγαλύτερες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών σε υπολογιστική ισχύ, όπως επισημαίνει το Reuters.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Meta θα επενδύσει «τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Η Meta έχει προβλέψει «αξιοσημείωτα μεγαλύτερες» κεφαλαιουχικές δαπάνες το επόμενο έτος χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής κατασκευής κέντρων δεδομένων για την ενίσχυση της προώθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η Meta υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 27 δισ. δολ. με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση του κέντρου δεδομένων της στη Λουιζιάνα, το μεγαλύτερο έργο της παγκοσμίως.

Επίσης, η Meta δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα επενδύσει 1,5 δισ. δολ. σε ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας, θέτοντας τα θεμέλια για την 29η τέτοια εγκατάσταση παγκοσμίως.