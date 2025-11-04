Η ΕΕΕΠ περνά την εποπτεία διαφημίσεων στην ψηφιακή εποχή

Η μεθοδολογία ελέγχου της εμπορικής επικοινωνίας από την ΕΕΕΠ με δείκτες έντασης και γεωγραφικής κάλυψης. Πώς η Επιτροπή «διαβάζει» τη συμπεριφορά των παικτών με AI και νευροεπιστήμη».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο επίκεντρο της εποπτείας των τυχερών παιγνίων, φέρνοντας μια ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία προστασίας των παικτών και στη διαχείριση του κινδύνου εθισμού.

Πρόκειται για μια αγορά που κινείται δυναμικά σε όλα τα επίπεδα όπως και στο πεδίο της εμπορικής επικοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η συνολική διαφημιστική δαπάνη για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 8% σε σχέση με τα περίπου 94 εκατομμύρια που διατέθηκαν το 2024.

Παρά τη θεαματική αυτή άνοδο, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η προβολή των παιγνίων θα παραμείνει εντός των ορίων της κοινωνικής ευθύνης.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η ισορροπία: μια λελογισμένη και υπεύθυνη διαφήμιση, που επιτρέπει τον ανταγωνισμό χωρίς να υπονομεύει την προστασία των παικτών.

Αυστηρότερος έλεγχος – Η μεθοδολογία εποπτείας

Αντιλαμβανόμενη τη ραγδαία μεταβολή του επικοινωνιακού τοπίου, η ΕΕΕΠ δρομολόγησε για το 2025 μια μεθοδολογία αξιολόγησης των διαφημίσεων τυχερών παιγνίων που βασίστηκε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το σύστημα στηρίζεται σε μετρήσιμους δείκτες όπως:

το μέσο μετάδοσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπα)

η ένταση και συχνότητα προβολής,

η γεωγραφική διασπορά

και οι ώρες μετάδοσης.

Στόχος είναι να μπορεί η Αρχή να μετρά με ακρίβεια το επίπεδο «κορεσμού» του κοινού, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική έκθεση, ειδικά των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα να ποσοτικοποιηθεί η «λελογισμένη» διαφήμιση στα παίγνια — μια πρωτοβουλία που ενδέχεται να αποτελέσει ευρωπαϊκό πρότυπο.

Προς μια αγορά με κανόνες και διαφάνεια

Η ΕΕΕΠ έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια σαφείς κανόνες για την εμπορική επικοινωνία όλων των αδειοδοτημένων παρόχων, τόσο στα επίγεια όσο και στα διαδικτυακά παίγνια.

Κάθε Σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) οφείλει να εγκρίνεται εκ των προτέρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενό του δεν παραπλανά, δεν προτρέπει σε υπερβολικό παιχνίδι και δεν στοχεύει σε ανήλικους.

Το 2024, η ΕΕΕΠ ενέκρινε 1.107 ΣΕΕ από τα 1.278 που υποβλήθηκαν, ενώ 171 απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν.

Η αύξηση των υποβολών κατά 31% δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον των εταιρειών να κινηθούν εντός του πλαισίου — αλλά και τη διεύρυνση της αγοράς, κυρίως στο ψηφιακό πεδίο.

Η πλειονότητα των εγκεκριμένων σχεδίων (66%) αφορούσε διαδικτυακά παίγνια, 33,5% τα επίγεια δίκτυα και μόλις 0,36% τα ραδιοτηλεοπτικά.

Ο μέσος χρόνος έγκρισης κυμάνθηκε από 2 έως 9 ημέρες, ανάλογα με το είδος και την πολυπλοκότητα της καμπάνιας.

Το Διαδίκτυο κυριαρχεί – η εποπτεία γίνεται πιο σύνθετη

Η μεγάλη στροφή προς το ψηφιακό περιβάλλον αλλάζει τα δεδομένα της εποπτείας.Το διαδίκτυο -μέσω social media, online video, display και μηχανών αναζήτησης- απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης, αφήνοντας πίσω την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον Τύπο.

Η ευελιξία του ψηφιακού χώρου και η ταχύτητα διάχυσης περιεχομένου δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ΕΕΕΠ, τόσο στην ιχνηλάτηση όσο και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηνυμάτων.

Όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, «οι διαφημίσεις στα social media μπορούν να αλλάζουν μορφή μέσα σε ώρες — η εποπτεία πρέπει να εξελίσσεται το ίδιο γρήγορα».

Η εποπτεία ως μοχλός αξιοπιστίας

Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για τον παίκτη και για την ίδια την αγορά.

Η αυστηρή εποπτεία της εμπορικής επικοινωνίας λειτουργεί όχι ως εμπόδιο, αλλά ως εργαλείο θεσμικής αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους για όλους τους παρόχους.

Στελέχη της Επιτροπής επισημαίνουν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα πιο ολοκληρωμένα της Ευρώπης, με συνεχείς προσαρμογές στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Προς μια νέα ισορροπία

Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει έτος-σταθμό για την εμπορική επικοινωνία των παιγνίων στην Ελλάδα.

Η υπεύθυνη διαφήμιση γίνεται βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας του κλάδου, ενώ η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθούν σταδιακά και για την παρακολούθηση του όγκου και του περιεχομένου των διαφημίσεων.

Στόχος της ΕΕΕΠ είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο όπου η αγορά μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς υπερβολές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των παικτών και την κοινωνική ισορροπία.