Αλλάζουν οι ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά καζίνο – Ανάκαμψη στα επίγεια, άλμα στο online gaming

Η ευρωπαϊκή αγορά καζίνο εισέρχεται σε μια νέα εποχή ισορροπίας ανάμεσα στο φυσικό και το ψηφιακό παιχνίδι. Το τοπίο της ψυχαγωγίας αλλάζει ταχύτατα, με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών να αναδιαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου με την Ελλάδα να ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και να αποδεικνύει μία συνεχή δυναμική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της H2 Gambling Capital για το 2025, στην Ευρώπη το online gaming αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το 40% των συνολικών εσόδων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Παρ’ όλα αυτά, το land-based παιχνίδι -δηλαδή τα φυσικά καζίνο- παραμένει κυρίαρχο, διατηρώντας μερίδιο 55%, χάρη στη δύναμη της εμπειρίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της ψυχαγωγίας που προσφέρει σε πραγματικό χώρο.

Η κατανομή των εσόδων για το 2024

Τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιχνιδιών κινείται ανοδικά με μία ξεκάθαρη τάση: το διαδικτυακό στοίχημα και gaming να ενισχύουν σταθερά τη θέση τους έναντι των επίγειων καζίνο και πρακτορείων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της European Gaming & Betting Association (EGBA), σε συνεργασία με την H2 Gambling Capital, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) του κλάδου στην Ευρώπη ανήλθαν το 2024 σε 123,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2023.

Από αυτά, 48,9 δισ. ευρώ προήλθαν από διαδικτυακές πλατφόρμες, αντιπροσωπεύοντας το 39% της αγοράς, ενώ τα 75,5 δισ. ευρώ προήλθαν από επίγεια καζίνο και πρακτορεία. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το 2025, το ποσοστό του online gaming αναμένεται να υπερβεί το 40%, ενώ μέχρι το 2029 οι δύο αγορές εκτιμάται ότι θα βρίσκονται σχεδόν σε ισορροπία (περίπου 50-50).

Ο κλάδος των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, φαίνεται πως βρίσκεται σε φάση εξισορρόπησης, με σταθερά έσοδα από το φυσικό παιχνίδι και αυξανόμενη συμβολή του διαδικτυακού. Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζονται, διατηρώντας παρουσία τόσο στις παραδοσιακές αγορές όσο και στο αναπτυσσόμενο online περιβάλλον.

Η αγορά στην Ελλάδα

Ειδικότερα στην Ελλάδα, τα καζίνο παρά τις αναταράξεις και την αβεβαιότητα σε κάποια από αυτά, αλλά και την απώλεια μιας άδειας από το καζίνο του Ρίο, φαίνεται να έχουν μια θετική πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα συνολικά έσοδα των καζίνο αυξήθηκαν κατά 9,5% το 2024, κυρίως λόγω αύξησης του μέσου εσόδου ανά πελάτη και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρά τη στασιμότητα της επισκεψιμότητας. Αύξηση αναμένεται και για το 2025, δείχνοντας ότι η αγορά κινείται ανοδικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 για την περίοδο Ιανουαρίου – Μάϊου τα επίγεια καζίνο παρουσίασαν άνοδο στο TGR, στα 522,39 εκατ. ευρώ από 479,12 εκατ. ευρώ (+9%), ενώ και το GGR ενισχύθηκε στα 106,67 εκατ. ευρώ (+10,5%). Τα δικαιώματα προς το Δημόσιο διαμορφώθηκαν στα 21,25 εκατ. ευρώ (+10,5%). Στα καζίνο δεν επιβάλλεται φόρος επί των κερδών παικτών.

Στελέχη της αγοράς συνδέουν άμεσα την σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου μετά την πανδημία με τον τουρισμό, τη φιλοξενία και την ψηφιακή ψυχαγωγία. Από την άλλη η είσοδος νέων αδειοδοτημένων εταιρειών στο online gaming δημιουργεί ένα οικοσύστημα με αυξημένες απαιτήσεις σε τεχνολογία και κανονιστική συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό το πεντάμηνο του 2025 οι online πλατφόρμες συνέχισαν να διευρύνουν το μερίδιό τους, με αναμορφωμένο TGR 3,083 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7% από τα 2,863 δισ. ευρώ του 2024. Το GGR τους άγγιξε τα 465,34 εκατ. ευρώ (+18,6%), με καταβολή 187,18 εκατ. ευρώ σε δικαιώματα Δημοσίου (+36,4%) και 120,93 εκατ. ευρώ σε φόρους παικτών (+14,4%).

Η Regency Entertainment

Η Regency Entertainment, που διαχειρίζεται τα καζίνο της Θεσσαλονίκης και της Πάρνηθας, παρουσιάζει βελτιωμένα αποτελέσματα το 2024. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 163,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,6% σε σχέση με το 2023 (151,6 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA έφτασε τα 21,9 εκατ. ευρώ από 12 εκατ. ευρώ το 2023.

Το Regency Casino Thessaloniki διατήρησε μερίδιο 32% στα συνολικά έσοδα του κλάδου και 29,4% στην επισκεψιμότητα, με μικρή κάμψη στις επισκέψεις (-3,8%) αλλά μικρή αύξηση στα έσοδα (+1,5%).

Η θυγατρική North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε., που διαχειρίζεται το Καζίνο Πάρνηθας, σημείωσε αύξηση εσόδων 14,4% (72,33 εκατ. ευρώ από 63,18 εκατ.) και άνοδο επισκεψιμότητας 3,4%, διαμορφώνοντας μερίδιο 28,5% στα έσοδα και 28% στις επισκέψεις. Μαζί, οι δύο δραστηριότητες καλύπτουν περίπου το 60% της εγχώριας αγοράς.

Για το 2025, η Regency εκτιμά αύξηση εσόδων κατά 15% και επισκεψιμότητας κατά 10%, βασιζόμενη στην τουριστική κίνηση, στις ψηφιακές δραστηριότητες και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.