Η Ferrari «ψαλίδισε» στη μέση τον στόχο για τα EV - Διψήφια πτώση για τη μετοχή

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Ferrari την Πέμπτη, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ενημέρωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και το 2030 ενώ μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Η τιμή της μετοχής που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου κατρακυλά έως και 14,7% το πρωί της Πέμπτης ενώ και ο τίτλος της στη Wall Street δέχεται διψήφιες απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Ειδικότερα, διεμήνυσε πως θα στοχεύσει σε μια σειρά μοντέλων σπορ αυτοκινήτων για το 2030 που θα αποτελείται από 40% με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), 40% υβριδικά και 20% πλήρως ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030, σε σύγκριση με τον στόχο του 40% που είχε ανακοινώσει πριν από τρία χρόνια.

Ο αναθεωρημένος στόχος είναι αποτέλεσμα μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης, του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος και της αναμενόμενης εξέλιξής του. «Ως ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την ίδια οδηγική απόλαυση όταν χρησιμοποιούν ICE, υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Μπενεντέτο Βίγκνα στους Financial Times.

Η στροφή έρχεται καθώς η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε τις βασικές τεχνολογίες πίσω από το πρώτο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητό της. Η Ferrari αποκάλυψε το «elettrica» που θα διαθέτει «ευρύχωρο» εσωτερικό, μπαταρίες υψηλής απόδοσης και ηλεκτρικό κινητήρα με χαρακτηριστικό ήχο, λέγοντας ότι θα ξεκινήσει τις παραδόσεις του μοντέλου στα τέλη του 2026.

Παράλληλα, η κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας δήλωσε στην εκδήλωση για την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισ. ευρώ φέτος, αυξημένα από την προηγούμενη πρόβλεψη άνω των 7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έσπευσε να συμπληρώσει πως αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 9 δισ. ευρώ το 2030.