Ο Μπάφετ συνεχίζει τις πωλήσεις μετοχών της Apple

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ενδέχεται να προχώρησε εκ νέου σε μείωση της μεγάλης της θέσης στην Apple κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με νέα στοιχεία που υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές.

Στην τελευταία τριμηνιαία οικονομική της έκθεση, η Berkshire ανέφερε ότι η βάση κόστους των συμμετοχών της στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων μειώθηκε κατά περίπου 1,2 δισ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως τη θέση του ομίλου στην Apple, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μείωση πιθανότατα αντανακλά πρόσθετες πωλήσεις μετοχών της εταιρείας.

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο άνω του 24% το τρίτο τρίμηνο, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει στον Μπάφετ ευκαιρία ρευστοποίησης κερδών.

Κατά το 2024, ο Buffett είχε προχωρήσει σε σημαντικές πωλήσεις μετοχών της Apple, μειώνοντας περίπου τα δύο τρίτα της συμμετοχής της Berkshire, σε μια ασυνήθιστη κίνηση για έναν επενδυτή που παραδοσιακά προτιμά μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις. Η Berkshire είχε επίσης περιορίσει τη θέση της στην Apple και το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Παρά τις πωλήσεις, η Apple παρέμεινε η μεγαλύτερη μετοχική θέση της Berkshire στο τέλος Ιουνίου, με 280 εκατομμύρια μετοχές συνολικής αξίας περίπου 57 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές αναμένεται να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος της θέσης της Berkshire στην Apple όταν δημοσιοποιηθεί η αναλυτική τριμηνιαία αναφορά (13F) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) αργότερα μέσα στον μήνα. Η αναφορά αυτή θα καταγράψει τυχόν μεταβολές στις επιμέρους μετοχικές τοποθετήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπάφετ είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι οι πωλήσεις της Apple έγιναν για φορολογικούς λόγους, ωστόσο άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι το μέγεθος των πωλήσεων ίσως αντικατοπτρίζει την ανησυχία για την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας. Κάποιοι θεωρούν επίσης ότι οι κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς η θέση στην Apple είχε αυξηθεί τόσο ώστε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων της Berkshire.

Η Berkshire έχει υπάρξει καθαρός πωλητής μετοχών για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα, αυξάνοντας τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά περισσότερο από 6 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο.

Ο δείκτης αποτίμησης που παλαιότερα χρησιμοποιούσε ο Μπάφετ ως βασικό μέτρο της αγοράς -η αναλογία της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αμερικανικών μετοχών προς το ΑΕΠ των ΗΠΑ- έχει αναρριχηθεί σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, το οποίο ο ίδιος είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει ως «επικίνδυνο σημείο».