Alphabet: Νέα έκδοση ομολόγων 3 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε AI και cloud

Η Alphabet επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά για δεύτερη φορά φέτος προχωρώντας σε πολυμερές ομολογιακό δάνειο, καθώς η μητρική εταιρεία της Google συγκεντρώνει κεφάλαια για να υποστηρίξει τις δαπάνες κεφαλαίων (capital spending), που έχουν «χτυπήσει» ρεκόρ, για την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές cloud.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο τεχνολογικός κολοσσός προωθεί έξι τμηματικές εκδόσεις σε ευρώ, με διάρκεια από 3 έως 39 έτη, όπως αναφέρουν πηγές. Η συνολική αξία των ομολόγων που προορίζονται για πώληση αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ (3,5 δισ. δολάρια).

Η τριετής έκδοση διατίθεται περίπου στις 60 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η μακροβιότερη, διάρκειας 39 ετών, κινείται γύρω στις 190 μονάδες βάσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Alphabet «επισκέπτεται» την αγορά του ευρώ το 2025, μετά την πρώτη της «εμφάνιση» νωρίτερα φέτος με ομόλογα αξίας 6,75 δισ. ευρώ, για τα οποία υπήρξε μεγάλη ζήτηση.

Οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται σε αναζήτηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης, καθώς αυξάνουν τις δαπάνες τους για τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η Meta πούλησε εταιρικά ομόλογα αξίας 30 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, την μεγαλύτερη προσφορά της χρονιάς στην αγορά του δολαρίου.

Η νέα ομολογιακή έκδοση πραγματοποιείται μετά την ισχυρή αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες cloud και AI της Alphabet το τρίτο τρίμηνο, με τα έσοδα να εκτινάσσονται στα 87,5 δισ. δολάρια.

Οι δαπάνες της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη το τρέχον έτος αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 91 και 93 δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδα από προϊόντα που βασίζονται στο generative AI εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 200% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.