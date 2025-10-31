Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΛΘ: Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για τον Προβλήτα 6

Προσωρινός Ανάδοχος για την κατασκευή του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» ορίστηκε από το ΔΣ της ΟΛΘ, η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΤΕΚΑΛ.

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του καθόρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ΑΕ» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

ΟΛΘ
ΜΕΤΚΑ
