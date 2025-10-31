Deal Samsung - Nvidia για την κατασκευή «AI Megafactory» στη Νότια Κορέα

Ο κορεατικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε σκοπεύει να αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα σύμπλεγμα 50.000 μονάδων γραφικών επεξεργασίας (GPU) της Nvidia.

Μεγάλη συμφωνία με την Nvidia για την προμήθεια των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) επόμενης γενιάς, ή HBM4, ανακοίνωσε η Samsung, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να «προλάβει» τους ανταγωνιστές της στην «κούρσα» των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ο κορεατικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα σύμπλεγμα 50.000 μονάδων γραφικών επεξεργασίας (GPU) της Nvidia, προκειμένου να δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο «AI Megafactory» στη χώρα και να βελτιώσει την παραγωγή των τσιπ της για κινητές συσκευές και ρομπότ.

Ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα παραλάβουν τα τσιπ ή πότε θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση.

Η μετοχή της Samsung ενισχύθηκε έως και 4,3% μετά την ανακοίνωση αλλά έκλεισε στο -2,1% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η μετοχή της έχει σημειώσει άλμα σχεδόν 60% από τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος της Samsung Τζέι Λι και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Χουάνγκ στην Κορέα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Διευθύνοντος Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Λι δήλωσε ότι η Nvidia είναι ένας βασικός πελάτης του κορεατικού τεχνολογικού κολοσσού και στρατηγικός εταίρος για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η κυκλοφορία των τσιπ HBM4 θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για την ικανότητα της Samsung να ανακτήσει το προβάδισμά της στην αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Η «επεκτατική πολιτική AI» της Nvidia

Το πλάνο της Nvidia για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο δεν σταματά στη Νότια Κορέα, καθώς συνάπτει ολοένα και περισσότερες συμφωνίες με τεχνολογικές εταιρείες.

Η Hyundai έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει παρόμοιο αριθμό επεξεργαστών βασισμένων στον σχεδιασμό Blackwell της Nvidia. Τα τσιπ θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και θα συμβάλουν στην προώθηση της κατασκευής και της αυτόνομης οδήγησης.

Ο όμιλος SK, στον οποίο ανήκουν οι θυγατρικές SK Telecom και SK Hynix, εγκαθιστά μια σειρά από τσιπ Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell σε αυτό που η Nvidia αποκαλεί το πρώτο «βιομηχανικό cloud τεχνητής νοημοσύνης» της Ασίας. Η εγκατάσταση θα υποστηρίζει τη ρομποτική και άλλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο.

Οι πωλήσεις της Nvidia έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω του «αγώνα» ΑΙ στον οποίο «τρέχουν» τα μεγαλύτερα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε η πρώτη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 5 τρισ. δολάρια.