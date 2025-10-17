Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

Η Principal Financial Group κατέχει 45.663.401 μετοχές και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 4,99%.

Κάτω από το όριο του 5% υποχώρησε το ποσοστό της Principal Financial Group στην Εθνική Τράπεζα όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η Principal Financial Group κατέχει 45.663.401 μετοχές και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 4,99%.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “Principal Global Investors, LLC” σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, καθώς και της από 16.10.2025 γνωστοποίησης που έλαβε η Τράπεζα από την “Principal Financial Group”, υπό την ιδιότητά της ως τελική μητρική εταιρεία της “Principal Global Investors, LLC”, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “Principal Financial Group”, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, κατήλθε στις 13.10.2025 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την πλήρη αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου και/ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα.