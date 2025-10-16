Η Snappi πάει… Public

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την ΕΚΤ, και τα Public επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Μετά την επιτυχημένη πρώτη κοινή δράση τον περασμένο Μάιο, που απευθυνόταν σε νέους 18-19 ετών, οι δύο εταιρείες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν αποκλειστικά προνόμια σε όλους τους πελάτες τους.

Από σήμερα, όλα τα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής Public+ που εγγράφονται στη Snappi θα λαμβάνουν 15€ στο Public Wallet τους, για επόμενες αγορές στο δίκτυο καταστημάτων Public ή στο public.gr.

Ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, δήλωσε: «Οι συνεργασίες με αναγνωρισμένα brands όπως τα Public αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για εμάς, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Snappi σε ένα ευρύ κοινό. Μαζί με τα Public, σχεδιάζουμε να εξελίξουμε τη συνεργασία μας, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πελατών μας».

Από την πλευρά του Public Group, η Μάριαμ Σάντρι, Chief Customer & Marketing Officer, σημειώνει: «Στα 20 χρόνια παρουσίας των Public, παραμένουμε σταθερά δίπλα στους πελάτες μας, προσφέροντας λύσεις και εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητά τους ακόμα πιο εύκολη. Η συνεργασία με τη Snappi αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή την πορεία — φέρνοντας καινοτόμες υπηρεσίες και πραγματική αξία στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται εδώ και δύο δεκαετίες».

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μίας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Mάθετε περισσότερα για την δράση εδώ.