Principia: Τον Δεκέμβριο σε λειτουργία η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Χαλκιδική

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρία) της Principia στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας. Η μονάδα, με την εμπορική ονομασία «Themelio», είναι, όπως αναφέρεται, ένα από τα πρώτα έργα αποθήκευσης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, με την εμπορική λειτουργία να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Η μονάδα έχει ισχύ 49MW και εγγυημένη ικανότητα 98 MWh για δύο ώρες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στο δίκτυο. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την καλύτερη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη της ανάπτυξης αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνουν τη μείωση των περικοπών ισχύος από αιολικά και φωτοβολταϊκά, ιδίως σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, την ενίσχυση ευστάθειας ηλεκτρικού συστήματος, μέσω παροχής ισχύος σε περιόδους αιχμής και απορρόφησης πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ, και την προώθηση της αποκέντρωσης της ενέργειας, με ανάπτυξη αποθηκευτικών έργων κοντά στα σημεία παραγωγής ΑΠΕ.