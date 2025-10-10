OpenAI: Επένδυση «μαμούθ» 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή data center στην Αργεντινή

Το έργο θα περιλαμβάνει μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση με χωρητικότητα έως και 500 μεγαβάτ για την υποστήριξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Στην επένδυση έως και 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχωρά η OpenAI στην Sur Energy με σκοπό την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην Αργεντινή. Σύμφωνα με το Reuters, oι εταιρείες ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας πρόθεσης για την κατασκευή του πρώτου κέντρου δεδομένων του έργου Stargate στη Λατινική Αμερική.

Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε τεχνολογική και ενεργειακή υποδομή στην ιστορία της χώρας.

Το έργο θα περιλαμβάνει μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση με χωρητικότητα έως και 500 μεγαβάτ για την υποστήριξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης της Αργεντινής.

Το data center, το οποίο θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος φορολογικών ελαφρύνσεων RIGI της Αργεντινής που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, θα αποτελέσει, εάν ολοκληρωθεί, «μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες τεχνολογίας και ενεργειακής υποδομής» στην ιστορία της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Stargate παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος με ένα σχέδιο επένδυσης έως και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τέσσερα χρόνια για την ανάπτυξη νέας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους αρχικούς υποστηρικτές του στις ΗΠΑ περιλαμβάνονται οι Softbank, OpenAI, Oracle και MGX.