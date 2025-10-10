Bloomberg: Deal AstraZeneca - Τραμπ για μείωση τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ

Η Pfizer ήταν η πρώτη μεγάλη φαρμακευτική που προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων της στις ΗΠΑ, αναμένεται να ανακοινώσει η AstraZeneca.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το deal θα γνωστοποιηθεί στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τον φαρμακευτικό κολοσσό να δίνει πράσινο φως ώστε να μειώσει τις τιμές ορισμένων φαρμάκων έως και 85% και να τα διαθέτει απευθείας στο κοινό.

Η βρετανική εταιρεία είναι ο δεύτερος φαρμακευτικός γίγαντας που θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση για να αποφύγει την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση.

