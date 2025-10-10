Lamda Development: Επίσκεψη Στουρνάρα στο Ελληνικό

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, και τους συνεργάτες του στο έργο του Ελληνικού υποδέχθηκε σήμερα η Lamda Development, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο των έργων.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Lamda Development, η επίσκεψη ξεκίνησε από το υπερσύγχρονο Experience Centre και την διαδραστική μακέτα του The Ellinikon όπου ο κ. Στουρνάρας αποκόμισε μια ολοκληρωμένη εικόνα της μεγαλύτερης αστικής ανάπτυξης της χώρας.

Η διαδρομή συνεχίστηκε στα εργοτάξια των The Ellinikon Mall, Ρέμα Τραχώνων, Υπογειοποίηση Ποσειδώνος και The Ellinikon Sports Park, με καταληκτικό σταθμό τον Riviera Tower.

Όπως αναφέρει η Lamda, αναφερόμενη στην πορεία του έργου «δεν δημιουργούμε μόνο για το σήμερα. Διαμορφώνουμε το πώς θα ζουν οι άνθρωποι αύριο, και το The Ellinikon είναι η ζωντανή απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας,'ενός έργου που μεταμορφώνει όχι μόνο τον χώρο, αλλά και τον τρόπο που βιώνουμε την πόλη».

