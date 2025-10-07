Τι δυνατότητες δίνει στους συνδρομητές η συνεργασία με την Perplexity. Τα επόμενα βήματα στην AI εποχή.

Βήματα «για να μην μείνει κανείς πίσω στην εποχή του AI» κάνει η Cosmote Telekom, εγκαινιάζοντας μέσω του app της αλλά και των νέων συσκευών Τ Phone και T Tablet που έχει λανσάρει στην ελληνική αγορά, το Magenta AI.

Ο λόγος για ένα hub με AI εργαλεία που θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό με στόχο να το εξοικειώσει με την τεχνολογία που πρωταγωνιστεί στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το πρώτο εξ αυτών των εργαλείων μάλιστα, ακούει στο όνομα Perplexity, και αφορά την προηγμένη «answer engine» που μετατρέπει το γνωστό μέχρι χθες ως «googl-αρισμα» σε ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωταπαντήσεων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία με την Perplexity

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν χθες από τα στελέχη της Cosmote - Telekom, το Magenta AI φιλοξενείται στην αρχική σελίδα των app Cosmote Telekom και What's up (σ.σ. είναι ήδη διαθέσιμο αν κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής).

Μέσω αυτού, οι χρήστες των εφαρμογών της Cosmote μπορούν να «συνομιλήσουν» με το Magenta AI για να τους παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές.

Το Magenta AI περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Σημειωτέον ότι η PicsΑrt αποτελεί το δεύτερο εργαλείο AI που φιλοξενείται στο MAgenta AI, η συνεργασία με το οποίο δεν αποκλείεται να επεκταθεί δυνητικά.

Τέλος, το Magenta AI δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Cosmote Telekom.

Δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro

Πέρα από το app βέβαια το Magenta AI είναι ενσωματωμένο και στις νέες συσκευές που συστήνει η Cosmote με τη βοήθεια της Telekom στην ελληνική αγορά. O λόγος για τα Τ Phone 3 και Τ Tablet 2 καθώς και το νέο T Phone 3 Pro, το smartphone με προηγμένα χαρακτηριστικά που θα κάνει το ντεμπούτο στην χώρα μας την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση των συσκευών το Magenta AI έχει το δικό του κουμπί, στο πλάι ή στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, και με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, είτε με φωνητικές είτε με γραπτές εντολές.

Μάλιστα όσοι αποκτήσουν τις συσκευές ΤPhone και Τ Tablet θα έχουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro ενώ 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro παρέχεται και αποκλειστικά έως τις 31/12/2025 μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Magenta Moments.

To νέο smartphone T Phone 3 Pro

Να θυμίσουμε ότι η Cosmote Telekom έχει ήδη λανσάρει στην ελληνική αγορά το Τ Phone 3 και Τ Tablet 2 ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να εμπλουτίσει την γκάμα της με το T Phone 3 Pro. Πρόκειται για ένα smartphone με προηγμένα χαρακτηριστικά που θα κυκλοφορήσει σε ανταγωνιστική τιμή δεδομένης και της συνεργασίας με την Perplexity και την δωρεάν συνδρομή που προαναφέρθηκε.

Το νέο έξυπνο τηλέφωνο φορά επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, έχει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Σημειωτέον ότι τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Cosmote και Γερμανός και στα αντίστοιχα eshop. Το Τ Phone 3 διατίθεται στα 189,90 ευρώ , το Τ Phone 3 Pro στα 289,90 ευρώ και το T Tablet 2 στα 229,90 ευρώ. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα Cosmote GigamaxI και έχουν 3 χρόνια εγγύηση. Επίσης, με κάθε αγορά Τ Phone 3 oι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ, αλλάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, και συνδιαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Κάποιοι θεωρούν ότι η επίδρασή της θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του ηλεκτρισμού, κι αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Για εμένα το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται, πρωτόγνωροι ακόμα και για εμάς που έχουμε συνηθίσει να «τρέχουμε» στους ρυθμούς της τεχνολογίας. Να σημειώσω μόνο ότι για να φτάσει τους 100 εκατ. χρήστες, το τηλέφωνο χρειάστηκε 75 χρόνια, το internet 7 χρόνια και το δημοφιλέστερο GPT μόλις 2 μήνες!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Cosmote Telekom, Κώστας Νεμπής, προλογίζοντας το νέο εγχείρημα σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση.

«Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Τα επόμενα AI βήματα της Cosmote Telekom

Τα επόμενα βήματα, όπως διευκρίνισαν τα στελέχη του ΟΤΕ την δημιουργία μιας ομπρέλας λύσεων για τις επιχειρήσεις αλλά και τον δημόσιο τομέα, με τους κατάλληλους partners και με τη δύναμη της Telekom, όπως εξήγησε ο κ Νεμπής ώστε η Cosmote Telekom να γίνει ο συνεργάτης επιλογής και για την ΑΙ εποχή. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και το mAIgov και το mAIGreece, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί. Παράλληλα η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ακαδημαϊκή κοινότητα για να στηρίξει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα για το ΑΙ.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του πλάνου εξέλιξης του ΟΤΕ με τον ίδιο να επισημαίνει ότι το όραμα είναι η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της χώρας να εξελιχθεί σε AI native εταιρεία, δηλαδή σε μια εταιρεία που αξιοποιεί παραδειγματικά την ΤΝ σε κάθε λειτουργία της, αλλά και φέρνει την δύναμη του ΑΙ στα χέρια των πελατών της.

Ήδη άλλωστε ο ΟΤΕ έχει εισάγει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην πληροφορική, στα δίκτυα και την εξυπηρέτηση, κάποια από τα οποία μάλιστα έχει υλοποιήσει και η ίδια η εταιρεία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ ήδη αξιοποιείται το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου, και τις διορθώνει αυτόματα.

Παράλληλα στην εξυπηρέτηση των πελατών το 25% των επαφών μας διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI ενώ εργαλεία ΑΙ αξιοποιούν και οι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών.

Σε συνεργασία με την OpenAI η Cosmote Telekom έχει δημιουργήσει το AskT που υποστηρίζει τους εργαζόμενους στις καθημερινές τους εργασίες, απαντώντας σε ερωτήσεις ώστε να ενισχύεται η παραγωγικότητα τους ενώ μέσω της AI Academy έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν όλοι , ακόμα και το Board όπως διευκρίνισε ο κ. Μεμπτής, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.