ΕΣΠ: Το δυσανάλογο κόστος παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης «πνίγει» τις ΜμΕ

Το δυσβάσταχτο κόστος που προκύπτει από την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, το οποίο πλήττει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ειδικά στον κλάδο της χονδρικής, όπου ο αριθμός τιμολογίων είναι ιδιαίτερα υψηλός, οι ετήσιες χρεώσεις των παρόχων μπορούν να ανέλθουν σε χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, οι τιμές εμφανίζονται σχεδόν ομοιόμορφες σε όλους τους παρόχους, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον βαθμό ανταγωνισμού στην αγορά.

Στοιχεία από έρευνες καταδεικνύουν ότι:

Οι επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό τιμολογίων χαμηλής αξίας επωμίζονται δυσανάλογο κόστος.

Οι ετήσιες συνδρομές κυμαίνονται από €150 έως €300 για βασικά πακέτα, με προσαυξήσεις ανάλογα με τον όγκο παραστατικών.

Επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. €300-900) δεν αρκούν για να καλύψουν το πραγματικό κόστος για επιχειρήσεις υψηλής συχνότητας τιμολόγησης.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, όμως στην πράξη έχει μετατραπεί σε νέο οικονομικό βάρος για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, καλούνται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά σε παρόχους για να εκδίδουν τιμολόγια. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι στρέβλωση. Ζητούμε άμεση παρέμβαση, πλαφόν στις χρεώσεις, διαφάνεια στους τιμοκαταλόγους και μια πραγματικά δίκαιη λύση που δεν θα εξοντώνει τους μικρούς επαγγελματίες.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με σχετική επιστολή του, καλεί την Πολιτεία, την ΑΑΔΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσουν το ζήτημα με σοβαρότητα και να προχωρήσουν άμεσα σε θεσμικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι η ψηφιοποίηση δεν θα αποτελεί «χαράτσι», αλλά εργαλείο ανάπτυξης και εξυγίανσης της αγοράς.