OpenAI: Στα 4,3 δισ. δολ. τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο - Συνεχίζει να «καίει» ρευστό

Εντυπωσιακά έσοδα της τάξης των 4,3 δισ. δολ. κατέγραψε η OpenAI το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 16% περισσότερο απ' όσα σημείωσε ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του The Information, αν και ο μεγάλος κατασκευαστής τεχνητής νοημοσύνης συνέχισε να ξοδεύει μεγάλα χρηματικά ποσά στις δραστηριότητές του, όπως αναφέρει το Reuters.

Συγκεκριμένα, η OpenAI δήλωσε ότι «έκαψε» 2,5 δισ. δολ., κυρίως σε δαπάνες που κατευθύνονται στην έρευνα και ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων ΑΙ και για τη λειτουργία του ChatGPT, όπως αναφέρει το άρθρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το άρθρο, ενώ η OpenAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Συνολικά ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης κόστισαν 6,7 δισ. δολ. το πρώτο εξάμηνο στον κατασκευαστή του ChatGPT, ενώ είχε περίπου 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και τίτλους στο τέλος της περιόδου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η OpenAI φαίνεται πως θα καλύψει τον στόχο για ετήσια έσοδα ύψους 13 δισ. δολ. και να «κάψει» μετρητά της τάξης των 8,5 δισ. δολ.

Τον Αύγουστο, το Reuters ανέφερε ότι η OpenAI βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο συζητήσεων για πώληση μετοχών, που θα επιτρέψει στους υπαλλήλους να ρευστοποιήσουν συμμετοχές τους, σε μια διαδικασία που ενδέχεται να αποτιμήσει την εταιρεία στα 500 δισ. δολ.

Η Nvidia ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και θα προμηθεύσει τσιπ κέντρων δεδομένων.