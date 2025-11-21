Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η ελληνική κρίση ανήκει στο παρελθόν - Προβληματικό το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Έντονη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους 18 μήνες, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έντονη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους 18 μήνες, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ανάκαμψη της χώρας δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που θέλει τον ευρωπαϊκό Νότο να ξεπερνά σε επιδόσεις τις παραδοσιακά ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης. «Η Ελλάδα έχει πετύχει μια αξιοσημείωτη επιστροφή», σημείωσε, σε συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg John Micklethwait, προσθέτοντας ότι η περίοδος της κρίσης έχει πλέον παρέλθει.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις λίγες χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ η συνεπής δημοσιονομική πολιτική έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για επενδύσεις.

Παρά την πρόοδο, ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών. «Αν η Γερμανία και η Γαλλία δεν πάνε καλά, αυτό αναπόφευκτα θα επιβαρύνει και την ελληνική οικονομία», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμένων πολιτικών σε επίπεδο Ευρωζώνης ώστε να διατηρηθεί η θετική δυναμική.

Ισορροπίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για τις πιθανές αμερικανικές πιέσεις σχετικά με την κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας της Ουάσινγκτον να περιορίσει την επιρροή του Πεκίνου. Τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει μια ισορροπημένη προσέγγιση: συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς αμφισβήτηση συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο παρελθόν.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η πώληση του 67% του ΟΛΠ στην COSCO το 2016 έγινε σε συνθήκες πίεσης, αλλά αποτελεί συμφωνία που πρέπει να γίνει σεβαστή: «Οι συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Το Bloomberg σημειώνει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αυξάνουν τις πιέσεις σε χώρες ανά τον κόσμο, από τον Παναμά μέχρι την Αυστραλία, να ανακτήσουν -όπου είναι εφικτό- τον έλεγχο λιμενικών υποδομών από την Κίνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναμέτρησης για θαλάσσια κυριαρχία μεταξύ των δύο γεωπολιτικών αντιπάλων.

Ανησυχία για τις αμερικανορωσικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως για τις συνομιλίες που φέρονται να πραγματοποιούνται ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, με στόχο ένα πιθανό σχέδιο ειρήνευσης.

Κάποια από τα στοιχεία της προτεινόμενης φόρμουλας, είπε, είναι «ιδιαίτερα προβληματικά», ειδικά τα σημεία που αφορούν παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία. Υπογράμμισε ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και χωρίς ενεργό ρόλο της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος ασφαλείας.

Το Bloomberg σχολιάζει ότι οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη ανησυχία στην Ευρώπη ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επιχειρήσει μια απευθείας συνεννόηση με τη Μόσχα, αφήνοντας την ΕΕ στη γωνία και πιέζοντας το Κίεβο προς μια δυσμενή συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες για ένα σχέδιο 28 σημείων που συζητείται ανεπίσημα, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει σημαντικά τμήματα των κατεχόμενων εδαφών, να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να άρει σταδιακά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αν και ο Ζελένσκι φέρεται να εξετάζει την πρόταση, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι θα δεχόταν τέτοιους όρους.