Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι από τη UBS για τις ελληνικές τράπεζες. Προτιμά Eurobank και Πειραιώς.

Παρότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει άνοδο κοντά στο 70% από τις αρχές του έτους, έναντι 50% περίπου για τον ευρωπαϊκό κλάδο, η UBS θεωρεί τις αποτιμήσεις των τεσσάρων συστημικών ιδιαίτερα ελκυστικές, με δείκτη P/E 7,9x για το 2026 και 6,9x για το 2027, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών στο 9,1x/8,3x.

Πρέπει οι ελληνικές τράπεζες να διαπραγματεύονται με discount; Η UBS απαντά αρνητικά, καθώς η μακροοικονομική ανάκαμψη παραμένει ισχυρή, η κερδοφορία των τραπεζών συμπαγής, με περιθώρια ανόδου μέσω της αξιοποίησης κεφαλαίων, ενώ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου βρίσκεται μόλις στο 3,4% (Ισπανία 3,2%, Ιταλία 3,5%). Ένας περιοριστικός παράγοντας είναι η σχετικά χαμηλή αύξηση κερδών ανά μετοχή (περίπου 5% ετησίως για την περίοδο 2024-2027) συγκρινόμενη όμως με την υψηλή βάση του 2024 (ευρωπαϊκές τράπεζες: +8% ετησίως).

Η UBS αυξάνει τις τιμές στόχους κατά 8% έως 13%, καθώς μειώνει περαιτέρω τις παραδοχές για το κόστος κεφαλαίου (COE), αντανακλώντας το βελτιωμένο προφίλ κινδύνου και την καλύτερη ορατότητα στα κέρδη. Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται ως εξής πλέον:

Alpha Bank, τιμή στόχος στα 4 ευρώ,

Eurobank, τιμή στόχος στα 4,10 ευρώ,

ΕΤΕ, τιμή στόχος στα 14,90 ευρώ,

Πειραιώς, τιμή στόχος στα 8,60 ευρώ.

Συνδυασμός υψηλότερων διανομών και αποδοτικών εξαγορών

Κεντρικό θέμα αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονάζοντων κεφαλαίων μέσω αποδοτικών συμπληρωματικών εξαγορών και αυξανόμενων διανομών. Η Alpha και η Eurobank επιτυγχάνουν μια καλή ισορροπία μεταξύ υψηλότερων μερισμάτων και εξαγορών με αξία, ενώ η Πειραιώς χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πλεονάζοντων κεφαλαίων της για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ενίσχυση του ROTE τουλάχιστον κατά 1%, που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στα μοντέλα της UBS. Η ΕΤΕ διαθέτει τα υψηλότερα κεφάλαια, με σημαντικό περιθώριο να αυξήσει τις διανομές, ενώ παράλληλα εξετάζει εξαγορές και τη αξιοποίηση κεφαλαίων για επαναγορά δανείων από τιτλοποιήσεις. Η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου θα αναδείξει την υποκείμενη υψηλή κερδοφορία.

Κύριος μοχλός κερδοφορίας είναι ο ισχυρότερος από τον αναμενόμενο κύκλος επενδύσεων, που εν μέρει μόνο τροφοδοτείται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ, τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να κατευθύνονται σε έργα τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση του υγιούς εταιρικού δανεισμού στο δεύτερο τρίμηνο 2025 έφτασε το εντυπωσιακό 17% σε ετήσια βάση για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, με τις εκτιμήσεις να έχουν αναβαθμιστεί πολλές φορές. Καθώς η πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM) υποχωρεί το 2026, η αύξηση όγκων θα αρχίσει να στηρίζει τη δημιουργία καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και την ανάπτυξη κερδοφορίας.

Buy και για τις τέσσερις τράπεζες, προτίμηση σε Eurobank και Πειραιώς

Ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους κατά 8% έως 13%, διατηρώντας τη σύσταση «buy» για τις τέσσερις τράπεζες. «Η Eurobank είναι η κορυφαία μας επιλογή ανάμεσα στις υψηλότερα αποτιμημένες, προσφέροντας συνδυασμό περιφερειακής ανάπτυξης και υψηλότερων διανομών. Μας αρέσει επίσης η Πειραιώς, που προσφέρει περαιτέρω περιθώριο αναβάθμισης και καθαρή έκθεση στην Ελλάδα. Η προοπτική υψηλότερων διανομών από την ΕΤΕ είναι ελκυστική, αλλά μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να υλοποιηθεί. Η Alpha στηρίζεται στη συνεργασία με την UniCredit και στη δυνατότητα η UniCredit να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της από το 26% περίπου.