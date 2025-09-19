Έως 100-120 κατοικίες στο τέλος 2025 και έως 350 στις αρχές 2026 βγάζει προς πώληση η Lamda στο Ελληνικό. Sold out στις κατοικίες. Πότε θα προχωρήσει η επένδυση με το group ION που θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. Οι μέσες τιμές κατοικιών. Τι γίνεται με τα malls και τις μαρίνες.

Προς πώληση / αξιοποίηση στην αγορά ετοιμάζεται να «βγάλει» επιπλέον 100 έως 120 κατοικίες μέχρι το τέλος του 2025 η Lamda Development στην έκταση του Ελληνικού, ενώ άλλες 300 με 350 εντός αναμένεται να τεθούν προς διάθεση εντός του α’ τριμήνου του 2026. Όσον αφορά, δε, στην πρόσφατη συμφωνία που ανακοινώθηκε με το ION Group για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας εντός του Ελληνικού, μια επένδυση που θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα 12- 15 μηνών προκειμένου να βγούνε οι σχετικές άδειες για το project.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία υπολογίζει ότι θα επιτύχει τον στόχο των 500 εκατ. ευρώ επενδύσεων εφέτος, «μένοντας εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού παρά τις δυσκολίες της κατασκευαστικής αγοράς». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, η διοικητική ομάδα του ομίλου, οι κ.κ. Απόστολος Ζαφόλιας και Χάρης Γκορίτσας, στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2025. Το σύνολο των επενδύσεων στο Ελληνικό ανέρχονται στα 744 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα υποδομών και 534 εκατ. ευρώ τα κτίρια.

Σε ερώτηση σχετικά με το κόστος δανεισμού του ομίλου, σε συνέχεια της κίνησης της LAMDA να ολοκληρώσει την πρόωρη εξόφληση ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, όπως επισημάνθηκε αυτό έχει μειωθεί στο 3,8% από 4%. Η διοίκηση της Lamda δήλωσε ανοικτή στην αναδιάταξη της διάρθρωση του χρέους, βελτιώνοντας το κόστος δανεισμού. Επισημαίνεται εδώ ότι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία πραγματοποιεί διερευνητικές επαφές με τράπεζες για να προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολόγου που θα διατεθεί στο εγχώριο επενδυτικό κοινό με στόχο την άντληση κεφαλαίων άνω των 400 εκατ. ευρώ, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται τις επόμενες ημέρες. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν κοντά στα 700 εκατ. ευρώ και πάνω από 400 εκατ. ευρώ μετά την πληρωμή του ομολόγου τον Ιούλιο.

Sold out για τις κατοικίες

Στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά στις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου του οικιστικού κλάδου της επένδυσης του Ελληνικού που θα βαίνει αυξανόμενη, ιδίως με την αύξηση των τιμών των κατοικιών που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα. Οι κ.κ. Ζαφόλιας και Γκορίτσας ανέφεραν ότι πρόκειται να διατεθούν και νέα σπίτια στην αγορά έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026 στη γειτονιά της «Μικρής Αθήνας» (Little Athens) όπου ήδη μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%, όπως και χτες αναφέραμε.

«Η συνεισφορά του κλάδου των κατοικιών αυξάνεται όσο προχωρά κατασκευαστικά το έργο» ανέφερε ο κ. Ζαφόλιας. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι τη σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο α’ εξάμηνο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 104 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο σύνολό τους από την αρχή του έργου, οι εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο Ελληνικού (The Ellinikon), συμπεριλαμβανομένων πάντα και των οικοπέδων που έχουν πουληθεί, αντιστοιχούν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τα οικιστικά της LAMDA έχουν αποφέρει από την αρχή του έργου έως το τέλος Αυγούστου κεφάλαια 950 εκατ. ευρώ. Επιπλέον κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ έχει λαμβάνειν η εταιρεία έως το 2027- 2028 από τις οικιστικές μονάδες που έχουν ήδη πουληθεί- δεσμευθεί στο έργο.

Ως γνωστόν, στο σύνολό τους έχουν πωληθεί οι οικιστικές αναπτύξεις αναπτύξεων στο παραλιακό μέτωπο, στον Πύργο Κατοικιών και τα χαμηλά συγκροτήματα κατοικιών. Στη γειτονιά Little Athens όπου, όπως είπαμε, 93% από τις 559 έχει πωληθεί ή δεσμευθεί, οι μέσες τιμές έχουν ανέβει πλέον στα 8.600 ευρώ ανά τ.μ..

Το deal με το ION Group

Σχετικά με τη συμφωνία με το ΙΟΝ Group, οι κ.κ. Ζαφόλιας και Γκορίτσας ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα deal που έχει όφελος όχι μόνο για το έργο αλλά και συνολικά για την ελληνική αγορά ειδικά για το κομμάτι της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA, ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Η ανάπτυξη θα αναπτυχθεί στην έκταση που προορίζονταν εξ’ αρχής για επιχειρηματικό κέντρο και γραφειακούς χώρους- εκεί όπου η LAMDA είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για τη δημιουργία γραφειακών χώρων- και θα περιλαμβάνει επιπλέον και τα σπίτια όπου θα στεγαστούν οι εργαζόμενοι του κέντρου. «Με αυτό το έργο εγκαινιάζουμε το επιχειρηματικό τμήμα του έργου του Ελληνικού, δίνουμε διεθνή χαρακτήρα στο project, ενισχύουμε τον τομέα των νέων τεχνολογιών, ενώ αυξάνουμε και την αξία των ίδιων των εκτάσεων εντός του project που προορίζονται και για άλλες χρήσεις π.χ. για κατοικία κ.α.. Είναι μία εξαιρετική αρχή για το επιχειρηματικό κομμάτι του έργου, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ βλέπουμε ήδη να αυξάνεται το ενδιαφέρον».

Θετικές επιδόσεις για malls και μαρίνες

Η διοίκηση ανέφερε ότι οι επιδόσεις εντός του 2025 είναι θετικές σε όλους τους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των malls αλλά και των μαρινών και παρά το γεγονός ότι έχουν βγει σκάφη από τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά εν όψει των έργων αναβάθμισης ώστε να φιλοξενεί και μεγαλύτερου μεγέθους σκάφη. «Μπορεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα να έχουμε μείωση εσόδου το οποίο όμως θα αντισταθμιστεί γρήγορα γιατί θα υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλύτερων σκαφών».

Στου δύο νέους εμπορικούς χώρους του Ελληνικού, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί οι όροι (Heads of Terms -HoT) με μισθωτές για 64% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο The Ellinikon Mall και 78% στη Riviera Galleria (θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τον επόμενο χρόνο επομένως υπάρχει μεγαλύτερη πίεση χρόνου σε σχέση με το μεγάλο mall).

Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria, ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέταρτο τρίμηνο 2025. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, το The Ellinikon Mall θα προσφέρει 100.000 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας καθιστώντας το τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα, και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη.