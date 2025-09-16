Lamda Development: «Παίρνει τη σκυτάλη» για νέα μεγάλη εταιρική ομολογιακή έκδοση

Σε επαφές με τις τράπεζες φέρεται να είναι η διοίκηση της Lamda με σκοπό την έκδοση retail bond ύψους 400 εκατ. ευρώ και άνω. Για ποιος λόγους η εισηγμένη ετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου στο επενδυτικό κοινό.

Τη «σκυτάλη» από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό φαίνεται να «παίρνει» ο όμιλος Lamda Development. Η διοίκηση της εισηγμένης, με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω χρηματοοικονομικά, αλλά και να στηρίξει το μεγάλο επενδυτικό project στο Ελληνικό, τα αυξημένα κόστη κ.α., είναι σε επαφή με τράπεζες για την έκδοση εταιρικού ομολόγου (retail bond), εκτιμώμενου ύψους 400 εκατ. ευρώ, δίχως να αποκλείεται ο πήχης να ανέβει και υψηλότερα από τα νούμερα αυτά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Με την κίνηση αυτή η Lamda θα ενισχύσει τα ταμειακά της διαθέσιμα, την χρηματοοικονομική της εικόνα, ενώ θα καλύψει το αυξημένο κόστος των αναπτύξεων και των υποδομών στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Μια και ο λόγος περί ομολογιών, να θυμίσουμε ότι μόλις προ ολίγου χρονικού διαστήματος, ανακοίνωσε την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου 230 εκατ. ευρώ, κίνηση που ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Ιουλίου 2025. Η εταιρεία άσκησε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του δανείου, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα επιπλέον ποσό (premium) ίσο με 1,0% της ονομαστικής αξίας, όπως αναφέρονταν στην ανακοίνωση.

Με την ολοσχερή εξόφληση, το χρέος αποπληρώθηκε πλήρως και οι ομολογίες διαγράφηκαν. Το ομολογιακό εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2022, ήταν «πράσινο» και είχε διάρκεια 7 έτη, με σταθερό επιτόκιο 4,7%. Ανάμεσα σε άλλα, προορίζονταν να υποστηρίξει επενδύσεις άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Από την πρόωρη αποπληρωμή, η εισηγμένη θα έχει κέρδος 3 εκατ. ευρώ, ενώ από την αγορά θεωρούνταν πιθανό να αναζητήσει νέα μόχλευση, είτε με μορφή νέου ομολόγου είτε με κάποια άλλη διαδικασία, στοχεύοντας σε σαφώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ενδεχομένως, μέρος του νέου retail bond να σχετίζεται και με την κάλυψη του ποσού που χρειάστηκε για την αποπληρωμή του προηγούμενου.

Όπως σχετικά πρόσφατα είχαμε αναφέρει, μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η παράδοση σημαντικών αναπτύξεων και κυρίως των πρώτων, σήμερα υπό κατασκευή, οικιστικών στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της Lamda για την ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό, καθιστώντας το έτος αυτό ως ορόσημο για το project. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το οικιστικό «κομμάτι» της επένδυσης.

Να σημειωθεί ότι σε λίγες ημέρες ο όμιλος ανακοινώνει τα οικονομικά μεγέθη α’ 6μήνου 2025. Με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (α’ τρίμηνο), η εταιρεία πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία) προ αποτιμήσεων στα €22,7εκ, αυξημένα 1% έναντι του 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ EBITDA για τις Μαρίνες στα €4,7εκ, αυξημένα 3% έναντι του 2024, περί το 1,2 δισ. συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 15.05.2025 αλλά και σημαντική πρόοδο, στις εργασίες οικιστικών αναπτύξεων που υλοποιούνται από την κατασκευαστική μονάδα της LAMDA (Construction Business Unit).

Στο α' τρίμηνο τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 605,8 εκατ. ευρώ από 545,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2025 δεν είχε πραγματοποιηθεί εκταμίευση τραπεζικών δανείων για το έργο, αν και υπάρχει ήδη εγκεκριμένη πιστωτική γραμμή 232 εκατ. ευρώ από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Πέρα από τις βασικές υποδομές στο Ελληνικό, όπου έχουν διατεθεί 644 εκατ. ευρώ από την εκκίνηση του έργου, προχωρά η κατασκευή του Riviera Galleria, του Riviera Tower, του sports center κ α., ενώ σύντομα, μετά την ανάθεση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα ξεκινήσει και η ανέγερση του Ellinikon Mall. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό (μέχρι 15.05.2025) διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα η Lamda ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία με τρίτο επενδυτή, καθώς ο ιταλικός όμιλος τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION εξαγόρασε δύο ξεχωριστές ζώνες εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας έναντι 450 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα συνολικής δόμησης 250 χιλ. τ.μ. για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.