Elpedison: Ζημιές στο τελευταίο έτος… της δυαρχίας Helleniq Energy & Edison – «Πρεμιέρα» στην ενεργειακή απόδοση

Αιτίες η μείωση του μεριδίου στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η περιορισμένη διαθεσιμότητα της μονάδας στη Θίσβη, οι απώλειες δικτύου, το ειδικό τέλος στο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή και η υπερπροσφορά φυσικού αερίου στη Βουλγαρία μέσω του αγωγού TurkStream.

Με καθαρές ζημίες 19,9 εκατ. ευρώ έκλεισε το τελευταίο έτος συνιδιοκτησίας της Elpedison από τη Helleniq Energy (50%) και την Edison (50%), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν χθες. Συγκριτικά, το 2023 η Elpedison είχε καθαρά κέρδη 31,8 εκατ, ευρώ.

Το αρνητικό ισοζύγιο ήταν απόρροια του μειωμένου κύκλου εργασιών, ο οποίος πέρυσι ήταν 1,299 δισ., από 1,622 δισ. το 2023. Κύριες αιτίες ήταν οι μειωμένες πωλήσεις φυσικού αερίου (180 από 432 εκατ.) και τα περιορισμένα έσοδα από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία άγγιξαν πέρυσι τα 709,6 εκατ. έναντι 811,5 το αμέσως προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι η Helleniq Energy έχει πλέον αποκτήσει το 50% της ιταλικής εταιρείας, με την εξαγορά να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του για την επόμενη ημέρα της Elpedison, ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, επιβεβαίωσε εκ νέου τον στόχο για αύξηση του μεριδίου της «νέας Elpedison» στο 10% μέχρι το 2026, επισημαίνοντας ότι Νο1 προτεραιότητα είναι η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας, με «μοχλό» τις ενδο-ομιλικές συνέργειες με τις υπόλοιπες θυγατρικές του Ομίλου.

Όσον αφορά τα σχέδια για την εγκατάσταση ενός νέου FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο και την κατασκευή μίας νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη, επισήμανε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στο επόμενο εξάμηνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Elpedison συνεχίζει να ωριμάζει τα δύο πρότζεκτ, μέχρι να κρίνει ποια θα είναι η τύχη τους.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Όσον αφορά το 2024, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκε στον αντίποδα των επιδόσεων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της εταιρείας, με τα έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση στα 404 εκατ. από 355 εκατ. το 2023. Οι δύο μονάδες της εταιρείας παρήγαγαν συνολικά 2,7 TWh ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους, αξιοποιώντας το γεγονός ότι η συμμετοχή των σταθμών φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας αυξήθηκε σημαντικά το 2024, φθάνοντας το 39% (έναντι 30% το 2023), κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες και υδροηλεκτρικά.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από μία σειρά αρνητικούς παράγοντες:

1. Μειωμένη διαθεσιμότητα της μονάδας στη Θίσβη λόγω επειγουσών εργασιών συντήρησης ή επισκευής για σημαντικά χρονικά διαστήματα εντός του έτους.

2. Προσωρινή παρέμβαση στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η οποία επηρέασε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024, η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε ειδικό τέλος στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Το κόστος για τις μονάδες της ELPEDISON ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ για τον σταθμό Θεσσαλονίκης και 3,5 εκατ. ευρώ για τον σταθμό Θίσβης.

3. Απώλειες δικτύου. Η εταιρεία έλαβε ειδοποίηση σχετικά με τις μετρήσεις κατανάλωσης για την περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022. Ως εκ τούτου, έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη ύψους περίπου 29,6 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, για την κάλυψη της επίπτωσης από τις απώλειες δικτύου για το διάστημα 2022-2024.

Λιανική ρεύματος

Το μερίδιο αγοράς της Elpedison στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 5,9% (2023: 6,2%) εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από εναλλακτικούς προμηθευτές. Ο αριθμός των τελικών πελατών μειώθηκε κατά 8,7% σε 303.000, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,1 TWh.

Η εταιρεία το 2024 διεύρυνε τις ενεργειακές της υπηρεσίες στη λιανική αγορά, προωθώντας λύσεις ενεργειακής απόδοσης για Έξυπνα Σπίτια μέσω του δικτύου καταστημάτων της, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, ξεκίνησε δραστηριότητες παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Απόδοσης ευρύτερης κλίμακας, με στόχο τον βιομηχανικό τομέα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και κτιριακά συγκροτήματα γραφείων.

Όσον αφορά το τρέχον έτος, στα αποτελέσματα επισημαίνεται πως η εταιρεία στοχεύει σε κερδοφόρα ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην αγορά Χαμηλής Τάσης, με σκοπό την ενίσχυση της διείσδυσής της σε ένα τμήμα που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, μέσω της μείωσης της αποχώρησης πελατών (churn) και της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από επενδύσεις στην οργανωτική ενδυνάμωση, την εισαγωγή καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάπτυξη δικτύων διανομής και την αύξηση των δαπανών προβολής. Η εταιρεία θα συνεχίσει τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού αερίου, διατηρώντας τη διαφοροποίηση των πηγών μέσω άμεσων εισαγωγών LNG και αερίου μέσω αγωγών, με στόχο την αξιοποίηση πρόσθετων ευκαιριών.

Φυσικό αέριο

Το 2024, η Elpedison εξασφάλισε την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω στρατηγικών συμφωνιών με διεθνείς προμηθευτές φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτό διασφάλισε την τροφοδοσία των δύο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της, καθώς και τις ποσότητες για τις δραστηριότητες χονδρικής και λιανικής εμπορίας φυσικού αερίου.

Μέσω της διαφοροποίησης της στρατηγικής προμήθειας, η εταιρεία δημιούργησε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τόσο LNG όσο και αγωγό, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα στην κάλυψη της ζήτησης. Το 2024, η εταιρεία ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία σε ενεργειακά χρηματιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων στην Ιταλία και τη Γερμανία, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα.

Σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για το 2024 αποτέλεσε η υπερπροσφορά φυσικού αερίου στη Βουλγαρία μέσω του TurkStream, σε συνδυασμό με περιορισμούς στη χωρητικότητα αγωγών για εισαγωγές στην Ελλάδα και εξαγωγές προς την Ιταλία, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη δραστηριότητα χονδρικής της εταιρείας.

Στο τέλος του 2024, η εταιρεία εκπροσωπούσε περίπου 30.800 μετρητές φυσικού αερίου (+0,8% σε σύγκριση με το 2023), διατηρώντας σταθερό ρυθμό ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο μετρητών της και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα στο περιθώριο μικτού κέρδους της λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου.